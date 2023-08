W Warszawie tegoroczny sezon świąteczny rozpoczął się wyjątkowo wcześnie. Pomimo rekordowych upałów prezydent miasta postanowił ogłosić motyw tegorocznych iluminacji, które ozdobią stolicę w okresie Bożego Narodzenia. Urząd Miasta przedstawił również wizualizacje pierwszych dekoracji i zapowiedział, kto zajmie się ich realizacją.

Na termometrach 30-stopniowe upały, a Trzaskowski zapowiada świąteczne iluminacje. "To nie fatamorgana"

- Co prawda upały nie odpuszczają, ale uspokajam, że to nie fatamorgana. To wizualizacje nowej odsłony świątecznej iluminacji, która ozdobi już w grudniu Warszawę - zapowiadał Rafał Trzaskowski. Prezydent miasta poinformował, że realizacją ozdób zajmie się firma Multidekor, która już wcześniej odpowiadała za upiększenie strony wizualnej stolicy w sezonie świątecznym. Podkreślał również, że ozdoby mają być nie tylko estetyczne, ale i energooszczędne.

Tegorocznym motywem świątecznych ozdób mają być lata 50. i 60. XX wieku, które autorzy iluminacji chcą oddać w nostalgicznej, domowej konwencji. - Co roku proponujemy Warszawie nową odsłonę kolejnych epok z historii miasta. Po dekoracjach z czasów "Lalki", podróży po międzywojennej stolicy, nadszedł czas na Warszawę widzianą oczami Wiecha, Tadeusza Konwickiego czy Agnieszki Osieckiej - mówił Tomasz Podogrocki, wiceprezes Multidekor.

Warszawa. Motywem przewodnim nostalgia i wspomnienia

Urząd Miasta zapowiedział, że na chodnikach pojawią się iluminacje przedstawiające obiekty z dawnych lat. Pośród nich znajdą się między innymi saturatory, wagi sklepowe, telefony, radia i telewizory z wieczorynką. Intencją projektantów jest zaznajomienie najmłodszych z klimatem dawnych świąt. - Projektując tegoroczną kolekcję dla Warszawy, mój zespół starał się wkomponować w nią wspomnienia i ciągle żywy w pamięci obraz charakterystycznych form i ozdób, które kiedyś cieszyły nas samych, a które teraz warto pokazać nowym pokoleniom - opowiadała Olga Mościcka, szefowa grupy odpowiadającej za koncepcję ozdób.

Na ulicach ma nie zabraknąć również bardziej tradycyjnych ozdób. Na Trakcie Królewskim, Nowym Świecie i ulicy Świętokrzyskiej mają pojawić się tradycyjne bombki, kolorowe sznury i lampki choinkowe i barwne łańcuchy. Na Placu Zamkowym ma stanąć z kolei 27-metrowa choinka. Podwójnie zielona, bo wykorzystująca ekologiczną technologię.