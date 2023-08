Donald Tusk opublikował w środę (23 sierpnia) krótkie nagranie, na którym odniósł się do nietypowej prośby internauty. Post lidera Platformy Obywatelskiej wielokrotnie skomentował działacz młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości - Oskar Szafarowicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk o planie na pierwsze 100 dni, odmalowaniu komina i pojednaniu. Spotkanie we Włocławku

Donald Tusk pozdrowił teściową internauty. "Zmusił" młodego działacza PiS do reakcji

"Jak by mnie pan Donald pozdrowił, to moja teściowa Krystyna, która umiłowała cały PiS, by z zazdrości pękła, jak bym jej to pokazał" - napisał pan Błażej. - No dobrze, Błażeju, pozdrawiam ciebie, ale też pozdrawiam twoją teściową, pozdrawiam moją teściową. W ogóle wszystkie teściowe! I nie pękamy - powiedział Tusk na nagraniu po przeczytaniu komentarza internauty. Na wpis pojawiło się wiele reakcji - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Kilka zamieścił także Oskar Szafarowicz z Forum Młodych PiS. Nie odnosiły się one jednak w żaden sposób do udostępnionego filmu.

"Sojusz już uzgodniony? Likwidacja programów społecznych, wyprzedaż majątku narodowego, powrót do resetu z Rosją" - napisał i opublikował nagranie ze swojego TikToka, w którym odniósł się do spadku wyniku Konfederacji w sondażach. - Po co wyborcy mają głosować na mniejszą podróbkę, skoro mogą na oryginał? Przecież Platforma Obywatelska reprezentuje te same poglądy i już przebiera nogami, by wejść w koalicję z Konfederacją. A Michał Kołodziejczak może być do tego pomostem - mówi na nagraniu, które otagował frazą "Konfederacja Obywatelska".

Później młody działacz udostępnił swój wcześniejszy post ze zdjęciem słów prof. Uniwersytetu Warszawskiego na temat "elektoratu PiS toksycznego kulturowo". "Z takim człowiekiem Komisji Dyscyplinarnej UW mogę spokojnie oczekiwać rzetelnego przesłuchania i sprawiedliwego wyroku" - napisał 22-latek i dodał przerażone emotikony.

Następnie Szafarowicz zamieścił artykuł wpolityce.pl dotyczący postępowania UW wobec jego osoby, które toczy się w związku z aktywnością publiczną. "Wy nie pękacie, wy wyrzucacie. Za poglądy i wartości" - dodał. Na tym jednak nie koniec. Szafarowicz zamieścił także nagranie z konferencji prasowej, gdy zapytał Michała Kołodziejczaka o "deptanie flagi unijnej". "Tylko unikacie odpowiedzi na pytania o prorosyjskie i antyunijne wypowiedzi waszych kandydatów" - napisał w komentarzu pod nagraniem Tuska.

Szafarowicz, młody działacz PiS, otrzymał list z uczelni. "Nie ukorzę się"

Oskar Szafarowicz otrzymał list od UW. Grozi mu nawet wydalenie z uczelni

We wtorek Szafarowicz poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał list od Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiuje prawo. "Gdy usłyszałem, że na studiach na UW to lepiej odpuścić sobie zaangażowanie w działalność w PiS, manifestację przywiązania do patriotycznych wartości i konserwatywnych poglądów, że przed wyborami trzeba 'symbolicznie napiętnować', to przez chwilę się zawahałem - kto tu jest szalony?" - napisał młody działacz PiS i dodał, że "nie ukorzy się", mimo wiszącej nad nim groźby relegowania z uczelni. "Zamiast płynąc z głównym nurtem akademickiej politycznej poprawności, popłynę pod prąd, może fale lewicowych cenzorów mnie nie zniosą na brzeg" - skomentował.