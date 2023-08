Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynikło, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to nie Prawo i Sprawiedliwość, a opozycja - w przypadku wspólnego utworzenia rządu - mogłaby liczyć na większość w Sejmie. Dziennikarz WP postanowił sprawdzić, jakie reakcje wśród odwiedzających targowisko w Mińsku Mazowieckim wzbudza wiadomość o możliwym odsunięciu PiS od władzy.

"PiS-u nie ruszaj", "Tylko PSL", czyli jak będą głosować wyborcy

Wśród wyborców pytanych przez dziennikarza WP o to, kto powinien rządzić w Polsce, pojawiły się zarówno głosy opowiadające się za opozycją, jak i te zachwalające obecną partię rządzącą. - PiS-u nie ruszaj! Innego rządu nie będzie - stwierdził jeden z mężczyzn spotkanych na bazarze. - Jak będzie Tusk, to nie będzie dobrze - wtórowała mu kobieta. Wypowiedź tę usłyszała inna, która natychmiast sprzeciwiła się tym słowom, mówiąc, że "będzie bardzo dobrze". - Proszę pani, a teraz pani dobrze? Ile kosztuje cukier i masło? Taka pani jest szczęśliwa? - zapytała zwolenniczka Donalda Tuska.

Wiele osób wskazywało, że gdyby zwyciężyła opozycja, skończyłoby się rozdawnictwo. Jeden z mężczyzn podkreślił, że emerytom, mimo przyznanych "trzynastek" i "czternastek" nadal brakuje pieniędzy. - To są żarty. Jaki jest koszt tych "czternastek". Ja bym chciał, żeby SLD rządziło jednak, czyli Lewica - stwierdził. Inna kobieta zaznaczyła, że także chciałaby zwycięstwa opozycji, ale nie Donalda Tuska - Tylko PSL, Trzecia Droga tak - zaznaczyła.

Równie licznie pojawiały się głosy zachwalające obecny rząd - PiS dobrze rządzi, a tego Tuska to bym wysłała w kosmos - stwierdziła jedna z kobiet, czym wywołała okrzyk radości wśród innych zgromadzonych na bazarze osób. - PiS jest wspaniały, zdecydowanie najlepszy - ocenił inny. Na pytanie o zasługi rządu odpowiedział tylko: "Wszystko, co robi, robi dobrze". - PiS, PO dla mnie to jest to samo. To będzie tylko wymiana - podsumowała kobieta, która opowiedziała się za Konfederacją.

Wybory parlamentarne. Sondaże mówią o wzroście poparcia dla Koalicji Obywatelskiej

Według coraz większej liczby sondażów wyborczych poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrasta. Z najnowszego badania IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu wynika, że zwiększyło się ono z 28,3 proc. do 30,6 proc. Podobne wartości zanotował wspomniany sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Tam, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, poparcie dla KO wzrosło o 3,1 proc. Oba sondaże jasno wskazały na spadek poparcia dla Konfederacji. Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października. Tego samego dnia zaplanowane jest także referendum ogólnokrajowe.