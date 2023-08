Do tragedii w Rząśniku pod Złotoryją (woj. dolnośląskie) doszło w środę około godz. 11:00. Pod gruzami utknęło dwóch mężczyzn. Jednego z nich strażakom udało się namierzyć. - Wiedzieliśmy, gdzie się znajduje. Niestety, pomimo podjęcia wielu prób, nie dawał on znaków życia. Kiedy tylko było to możliwe, wydostaliśmy go z gruzowiska. Lekarz stwierdził jego zgon - powiedział w rozmowie z TVN24 starszy kapitan Marcin Grubczyński ze złotoryjskiej komendy straży pożarnej.

Katastrofa w Rząśniku. Strażacy poszukują przysypanego gruzem człowieka

Wciąż poszukiwany jest drugi mężczyzna. Strażacy próbują nawiązać z nim kontakt i ręcznie odgruzowują teren. Starszy kapitan Piotr Dąbrowa, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Złotoryi, powiedział IAR, że pierwsze informacje mówiły o tym, że poszkodowani prowadzili prace w piwnicy budynku. Po rozpoznaniu okazało się, że pracowali oni w okopie na zewnątrz budynku, bezpośrednio przy jego ścianach.

Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków z kilku jednostek straży pożarnej na Dolnym Śląsku. Jest też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, gotowy do szybkiego transportu poszkodowanych. Służby nie chcą mówić o przewidywanym czasie akcji ratunkowej. Dodają, że sytuację komplikuje możliwość zawalenia się części dachowej budynku.

