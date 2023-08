Gdy do Tatr zaczęła zbliżać się burza, 86-latek został sam na górskim szlaku. Pomogła mu policja

W nocy we wtorek 22 sierpnia przez południe Polski przeszły gwałtowne burze z ulewnymi deszczami, gradem i porywistym wiatrem. Jednym z regionów, w których ogłoszono ostrzeżenie, było Podhale. Gdy do turystów przebywających w Tatrach zaczęły docierać alerty RCB, a pogoda zaczęła się pogarszać, ludzie zaczęli natychmiast schodzić ze szlaków. W górach pozostał jednak starszy mężczyzna, który miał problem z dotarciem do schronienia.

Burza w Tatrach. Patrol policji pomógł starszemu mężczyźnie w zejściu ze szlaku

Około godziny 21.15 Komenda Powiatowa Policji (KPP) w Zakopanem otrzymała zgłoszenie o starszym mężczyźnie, który pozostał na szlaku w Dolinie Chochołowskiej i bardzo wolno zmierzał w stronę schroniska. Z policją skontaktowali się inni turyści przebywający w tym czasie w Tatrach.

Miś gonił turystów na tatrzańskim szlaku. TPN: Nie było zgłoszenia

Osoby, które zgłosiły sytuację, zaniepokoiło, że senior może nie zdążyć z dotarciem do schronienia przed nadciągającą nawałnicą. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce udał się patrol policji - poinformował w komunikacie asp. szt. Roman Wieczorek, rzecznik komendy w Zakopanem. Policjanci odnaleźli starszego mężczyznę w rejonie Polany Huciska. Z rozmowy z seniorem dowiedzieli się, że jest w dobrym stanie, ale opadł z sił podczas powrotu do domu.

86-latek uciekał przed burzą. Od domu dzieliło go dziewięć kilometrów

Starszy turysta, który samodzielnie wracał ze szlaku, miał 86 lat. Poinformował funkcjonariuszy policji, że mieszka w Kościelisku i nie ma samochodu. Aby dotrzeć do domu, musiałby przejść około dziewięć kilometrów. "Policjanci zaopiekowali się seniorem i odwieźli go do miejsca zamieszkania, oddając pod opiekę bliskich" - przekazał rzecznik prasowy KPP w Zakopanem.

Turysta nie wrócił z Giewontu. Ratownicy: Spadł ponad 100 metrów

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) podkreślają, że w sezonie letnim to właśnie burze stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia turystów. - Żeby ich unikać, należy wychodzić w góry wcześnie i wcześnie wracać, sprawdzać pogodę, a także na bieżąco rozglądać się, czy nie pojawiają się charakterystyczne chmury zwiastujące burzę. A jeśli się pojawiają, należy zawrócić i zejść - instruował Piotr Konopka, ratownik TOPR w rozmowie z PAP.