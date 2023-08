Incydent z udziałem śmigłowca Black Hawk. Krzysztof Brejza podał koszty naprawy

W niedzielę 20 sierpnia policyjny Black Hawk podczas pikniku wojskowego w Sarnowej Górze doprowadził do zerwania linii energetycznej. Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas pikniku zorganizowanego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa. Wiadomo, że naprawy wymaga co najmniej jeden płat wirnika. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Incydent z udziałem Black Hawka. Brejza ujawnia nieoficjalne dane policji

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza opublikował nieoficjalne informacje na Facebooku w związku z niedzielnym incydentem. "Nieoficjalnie: 'cały wirnik i łopaty do wymiany, śmigłowiec do remontu. Koszt samych części to ok. 3 mln zł'" - głosi wpis polityka. Brejza przekazał w rozmowie z portalem naTemat, że dane pochodzą od policji, ale nie może podać szczegółów.

Na podobną kwotę wskazywał Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej. - Wiemy, że ten śmigłowiec został poważnie uszkodzony, doszło do uszkodzenia łopaty wirnika, a za naprawę zapłacą podatnicy kilkaset tysięcy dolarów - mówił we wtorek Lasek.

RMF FM: Członek załogi Black Hawka spowodował śmiertelny wypadek 14 lat temu

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. incydentu z Black Hawkiem. Powołano specjalny zespół

W związku ze sprawą powołany ma zostać specjalny zespół śledczy - podaje RMF FM. Ma on na celu zbadać okoliczności zdarzenia. - Nie tylko to, dlaczego załoga wykonywała brawurowe manewry, ale także czy były wszelkie potrzebne zgody na udział śmigłowca w tej imprezie. Czy była to impreza masowa, a także, na jakiej podstawie policyjna maszyna w ogóle się tam znalazła - powiedziała w rozmowie z rozgłośnią prokurator Monika Mieczykowska.

W poniedziałek poinformowano, że prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. - Śledztwo będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym - powiedział "Wydarzeniom" Polsat News Piotr Tyszka, zastępca Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie. "Zgodnie z procedurami powiadomione zostały odpowiednie organy, w tym Prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Na miejscu zostały przeprowadzone również niezbędne czynności procesowe, a zgromadzone materiały niezwłocznie zostaną przekazane do Prokuratury" - pisała z kolei policja w komunikacie.

- Złamali elementarne zasady bezpieczeństwa. Nie lata się nad głowami ludzi. Nie wolno tego robić. Jeżeli ktokolwiek tak robi, to popełnia przestępstwo - mówił o zdarzeniu generał Waldemar Skrzypczak. Na pokładzie śmigłowca była trzyosobowa załoga. Jej członkiem był między innymi pilot, który 14 lat temu spowodował śmiertelny wypadek wojskowego śmigłowca niedaleko Bydgoszczy. Wówczas wbrew procedurom bezpieczeństwa za bardzo obniżył lot maszyny.

