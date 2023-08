Władze Radomia zapowiadają działania ws. niezapowiedzianych ćwiczeń na F-16. "Wiemy, jakie mamy czasy"

We wtorek 22 sierpnia po południu mieszkańcy Radomia i okolic usłyszeli huk i mówili o "dwóch wybuchach". Jak się okazało, wojsko przeprowadzało ćwiczenia na dwóch myśliwcach F-16. "Dla wszystkich uspokajająco: te 'wybuchy' nad Radomiem i w okolicy to tylko tzw. sonic boom - czyli efekt przekroczenia bariery dźwięku przez samoloty, które przeleciały m.in. nad naszym miastem" - napisał na Facebooku Grzegorz Tuszyński, dyrektor Portu Lotniczego Warszawa - Radom. Władze miasta zapowiedziały w środę, że zwrócą się do wojska i ministerstwa obrony o wyjaśnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Joński: Polskie niebo jest jak ser szwajcarski. Każdy może wlecieć jak chce i kiedy chce

Radom. Ogromny huk spowodowany przez myśliwce F-16. Władze miasta zapowiadają działania

Wojsko nie uprzedziło mieszkańców o przeprowadzanych ćwiczeniach. Jak informowała policja, również oni nie posiadali informacji na ten temat. RMF FM przekazało, że władze miasta Radom domagają się wyjaśnień od wojska i ministerstwa obrony. W sprawie ma być już przygotowywane pismo.

- Jeśli był to lot szkoleniowy, to oczekiwalibyśmy, że mieszkańcy miasta będą ostrzegani. Wiemy, jakie mamy czasy. Wiemy, że odgłosy eksplozji na niebie raczej nie kojarzą się z bezpieczeństwem - powiedział w rozmowie z rozgłośnią wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński. Jak zaznaczył, nie wymaga takich informacji w sytuacji bojowej, ale w przypadku ćwiczeń.

Z kolei Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazała, że "tego rodzaju operacji wojsko prowadzi wiele każdego dnia i nie ma możliwości o wszystkim informować". Jak powiedziała, "ten huk jest po prostu rutyną". - Ja też mieszkam w takim miejscu, gdzie ten huk jest dosyć słyszalny. Trzeba czasem uzbroić się w cierpliwość i pozwolić ćwiczyć i szkolić się naszemu wojsku - mówiła.

Mieszkańcy Radomia i okolic usłyszeli "dwa wybuchy". "Potworny huk"

Ćwiczenia wojskowe w Radomiu. "Zatrzęsły się szyby w oknach"

- Chodziło o loty ćwiczebne lotnictwa - przekazała we wtorek w rozmowie z TVN Warszawa kapitan Ewa Złotnicka, oficer prasowa Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Komunikat w tej sprawie opublikowała również lokalna policja. "Żadna ze służb nie otrzymała informacji o zdarzeniu skutkującym w obrażenia i uszkodzenia na terenie miasta i powiatu radomskiego" - głosił komunikat. "Z informacji uzyskanych od Dyżurnego Obrony Powietrznej - Szefa Zmiany I Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice - okazuje się, że huki te były wywołane przez dwa samoloty odrzutowe F-16 RP, które wykonywały zaplanowane loty ćwiczebne i przeszły granice dźwięku, co spowodowało hałas przypominający wybuchy" - podkreśliła policja.

We wtorek informowaliśmy o tym, że mieszkańcy Radomia i okolic usłyszeli głośny huk około godziny 18:15. Mówili o "dwóch wybuchach", które nastąpiły jedno po drugim w krótkim odstępie czasu. Zaniepokojeni zawiadomili policję i straż pożarną. - To był potworny huk. Aż zatrzęsły się szyby w oknach. Zadzwoniłam na policję, ale nie mieli żadnej informacji, co się stało - powiedziała "Gazecie Wyborczej" pani Mariola, która mieszka w centrum Radomia. "Ludzie wybiegli z centrum [handlowego - red.] M1, bo myśleli, że dach się wali" - relacjonował w mediach społecznościowych jeden z mieszkańców.

Śmierć żołnierza na terenie bazy w Radomiu. Jest dochodzenie prokuratury