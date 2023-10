W marcu 2010 roku na brzegu stawu w Cieszynie (woj. śląskie) dwóch chłopców zauważyło torbę. Wewnątrz znajdowały się zwłoki małego chłopca, które według późniejszej analizy miały leżeć tam od kilku dni. W trakcie śledztwa ustalono, że przyczyną śmierci był uraz jamy brzusznej. Nie udało się jednak określić konkretnego wieku oraz tożsamości ofiary. Nikt także nie szukał chłopca o podobnym rysopisie. Pod koniec kwietnia dziecko pochowano w bezimiennym grobie w Cieszynie, podczas gdy policja nadal pracowała nad odnalezieniem jego rodziców.

Poszukiwania rodziców chłopca swoim zasięgiem objęło całą Polskę

W trakcie śledztwa funkcjonariusze sporządzili portret chłopca. Według specjalistów dziecko miało około dwóch lat. Chłopiec mierzył w przybliżeniu 85 cm, był szczupłej budowy ciała, jego twarz była pociągła i blada, miał mały nos, krótkie blond włosy, niebieskie oczy i pełne uzębienie. Mimo że wizerunek dziecka został rozpowszechniony niemal w całej Polsce, zagadka tożsamości chłopca wciąż pozostawała nierozwiązana. Funkcjonariusze zdecydowali się nawet sprawdzać rodziny z województwa śląskiego, w których byli chłopcy w wieku podobnym do ofiary. Te działania także nie przyniosły rezultatów. Ostatecznie śledztwo umorzono w kwietniu 2012 roku.

Przełomowy telefon sąsiadki

Zaledwie kilka miesięcy później doszło do przełomu w sprawie. Stało się to po anonimowym telefonie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Dzwoniąca przyznała, że od dawna nie widziała syna sąsiadów, a jego matka nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć jego nieobecności. Po kilku dniach policjanci odnaleźli rodzinę, w której brakowało jednego z domowników - małego Szymona. 40-letnia Beata Ch. i jej 41-letni partner Jarosław R. zostali zatrzymani. Badania DNA potwierdziły, że chłopiec odnaleziony przed dwoma laty w Cieszynie był ich synem.

Rodzice przez lata kłamali w sprawie syna

Jak to się stało, że podczas przeszukiwań domów w województwie śląskim funkcjonariusze nie zauważyli nieobecności jednego z dzieci? - Policjant sporządził wówczas notatkę służbową, że w rodzinie przebywało wówczas tyle dzieci, ile wynikało z danych meldunkowych - mówił w 2012 roku Andrzej Gąska z biura prasowego śląskiej policji, cytowany przez "Dziennik Zachodni". Z akt prokuratorskich wynikło, że podczas pierwszej wizyty matka chłopca zapewniła policjanta, że jej syn przebywa w szpitalu. To nie jedyne kłamstwo Beaty Ch. i partnera. Po śmierci chłopca, jego rodzice wyłudzili świadczenia socjalne na syna w wysokości niemal 4 tys. zł. Aby śmierć dwulatka nie wyszła na jaw, kobieta na obowiązkowe szczepienie udała się ze swoim wnuczkiem, który miał udawać Szymona.

Skatowany przez rodziców chłopiec umierał w męczarniach

W trakcie śledztwa oraz procesu, który ruszył we wrześniu 2013 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach, wyszły na jaw m.in. okoliczności śmierci dziecka. Chłopiec umierał w męczarniach przez trzy dni. Sekcja zwłok wykazała, że jelito cienkie Szymona zostało uszkodzone w dwóch miejscach. Do urazu doszło w wyniku silnego uderzenia w brzuch. Chłopiec miał gorączkę, biegunkę, zaburzenia oddawania moczu. Cierpiał także na duszności. - Ból towarzyszył dziecku przez cały czas, narastał, to nie była szybka śmierć - wyjaśniał dr hab. Tomasz Koszutski, cytowany przez "DZ". - Nawet godzinę przed zgonem była szansa uratowania jego życia, gdyby trafił na oddział intensywnej terapii - tłumaczył chirurg i urolog dziecięcy.

Rodzice jednak nie poszli z nim do lekarza, zamiast tego przez kilka dni patrzyli na agonię dziecka. W trakcie procesu Beata Ch. oraz Jarosław R. wzajemnie obarczali się winą. Matka twierdziła, że śmiertelny cios zadał chłopcu ojciec, ponieważ Szymon za dużo płakał. Z kolei Jarosław R. twierdził, że to kobieta kopnęła malucha. Ponadto rodzice szukali różnych sposobów na pozbycie się ciała. Wśród propozycji znalazło się m.in. spalenie zwłok, czy zamurowanie ich w piwnicy. Ostatecznie zawieźli ciało dziecka w plastikowej torbie do Cieszyna. Zabrali ze sobą wówczas dwie młodsze córki.

Prokurator chciał dożywocia dla oprawców

W trakcie procesu na jaw wyszło także, że Szymon był maltretowany jeszcze jako niemowlę. Wskazywała na to dokumentacja medyczna z Sosnowieckiego Centrum Pediatrii. Przeciwko Jarosławowi R. zeznawał m.in. syn z poprzedniego związku. Tłumaczył przed sądem, że ojciec bił go i głodził, a także "łapał za uszy, podnosił do góry i potrząsał". Z tego powodu chłopak miał trafić do szpitala.

Prokurator za zabójstwo chłopca starał się o dożywotnie pozbawienie wolności dla obojga rodziców. 1 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Katowicach skazał Beatę Ch. na karę 10 lat więzienia, a jej partnera na 12 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach podwyższył wyrok parze. Matka Szymona została skazana prawomocnym wyrokiem na 13 lat, z kolei ojciec na 15 lat więzienia.