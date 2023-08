Haćki. Ciężarówka chciała wyprzedzić rowerzystę. Doszło do tragedii

Do wypadku doszło w środę 23 sierpnia przed godziną 5 na drodze krajowej numer 19 w Haćkach w powiecie bielskim w województwie podlaskim. Jak podaje wspolczesna.pl, wypadek miał miejsce tuż przy stacji paliw. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury.

REKLAMA

Zobacz wideo Tych ciężarówek lepiej nie spotkać na swojej drodze. Tylko refleks ratował innych kierowców przed wypadkiem

Śmiertelny wypadek w Haćkach na Podlasiu. Kierowca ciężarówki chciał wyprzedzić rowerzystę

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki chciał wyprzedzić poruszającego się po drodze rowerzystę. Wówczas doszło do zderzenia.

- Wstępne ustalenia wskazują, że do potrącenia rowerzysty doszło podczas manewru wyprzedzania. I ciężarówka, i rowerzysta jechali w kierunku Bielska Podlaskiego - przekazał w rozmowie z tvn24.pl Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Niestety, mimo podjętej reanimacji życia rowerzysty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jak przekazała policja, kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Bydgoszcz. Pędząca ciężarówka miażdżyła auta. Co się stało? [WIDEO]

************

Rowerzyści to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego, których nie chroni karoseria, poduszki powietrzne czy pasy. Chociaż rowerzyści powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, to nie w każdym miejscu są one wyznaczone. Wówczas mogą poruszać się poboczem lub jezdnią. "Policjanci apelują do wszystkich kierujących pojazdami o to, aby dzielić się pasem jezdni z rowerzystami i wyprzedzać ich w sposób bezpieczny" - przypominają funkcjonariusze w komunikacie udostępnionym na policja.pl.