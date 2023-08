Lekarze ze szpitala w Oleśnicy dostają groźby. Są nękani za legalne aborcje

Według doniesień "Gazety Wyborczej", Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy (woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki) jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie przeprowadzane są aborcje. Zabieg jest stosowany w przypadku spełnienia jednej z ustawowych przesłanek, najczęściej jest to zagrożenie zdrowia (również psychicznego) lub życia kobiety. Pomimo stosowania się do prawnych regulacji, lekarze pracujący w szpitalu borykają się z nękaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Aborcja w Polsce – co powinno się zmienić? [SONDA]

Oleśnica. Lekarze słyszą groźby i są nękani przez antyaborcyjnych działaczy, którzy przychodzą pod szpital z drastycznymi plakatami

Antyaborcyjni działacze przychodzą pod szpital z transparentami przedstawiającymi rozerwane płody, modlą się i odmawiają różaniec, a jednocześnie mają wysyłać wiadomości z wyzwiskami i pogróżkami do lekarzy pracujących w placówce. Ginekolożka i zastępczyni dyrektora ds. medycznych dr Gizela Jagielska poinformowała, że osoby pisały do niej, że "jest morderczynią" oraz że jej cała rodzina umrze. Incydent trwa od wielu miesięcy, a 18 sierpnia zainterweniowała policja, którą wezwali pikietujący.

Dr Jagielska opowiedziała "Gazecie Wyborczej", że szpital nie posiada klimatyzacji, co powoduje, że w trakcie upałów konieczne jest otworzenie okien. Natomiast działacze fundacji "Pro-prawo do życia" kolejny raz używali nagłośnienia, zaburzając spokój pacjentów i zespołu medycznego. - Okna w salach pacjentek wychodzą wprost na teren, na którym te organizacje manifestują, więc bardzo to słychać. To niezwykle uciążliwe dla mnie jako lekarza i nie wyobrażam sobie, jak bardzo musi to być uciążliwe dla tych kobiet - oznajmiła ginekolożka.

Polska ginekolożka w "Die Welt": CBA chciało mnie zastraszyć

Lekarka poinformowała, że wyszła ze szpitala w celu przeparkowania auta, a pikietujący stali obok. Dr Jagielska włączyła głośno muzykę, żeby zagłuszyć hasła antyaborcyjne. Antyaborcyjnym działaczom nie spodobał się hałas i wezwali policję. Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza" mundurowi mieli wówczas pouczyć lekarkę i stwierdzić, że mogą wysłać wniosek o ukaranie za zakłócanie publicznego zgromadzenia. Policja nie potwierdziła tej wersji wydarzeń. - Funkcjonariusze nakazali przeparkować pojazd i zastosowali pouczenie - poinformowała st. asp. Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w rozmowie z portalem mojaolesnica.pl.

Działacze wystosowali żądania. Chcą m.in. dostępu do informacji na temat rzekomych "nielegalnych aborcji"

Ginekolożka poinformowała, że pikiety nasiliły się w ostatnich tygodniach, a w sieci pojawiła się petycja o zwolnienie dr Jagielskiej z pracy. - Żądają też od nas w trybie dostępu do informacji publicznej informacji na temat "nielegalnych aborcji", choć dla mnie oczywistym jest, że w szpitalu odbywają się tylko aborcje legalne - oznajmiła lekarka. W reakcji dr Jagielska zgłosiła sprawę dolnośląskiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej. Od pierwszej miała usłyszeć, że to "przekracza ich możliwości", a NIL zareagowała po interwencji reportera TOK.FM.



Lekarka wysłała część materiałów stanowiących dowody hejtu. - To wszystko zajmuje jednak mnóstwo czasu i energii, a chciałabym po prostu zajmować się leczeniem ludzi i wspieraniem pacjentek. Z drugiej strony wiem, że jeśli nie będziemy działać, to sytuacja nie zmieni - oznajmiła dr Jagielska.

Najstarszy czynny chirurg dziecięcy odchodzi od stołu. Ma 96 lat

"Gazeta Wyborcza" podała, że antyaborcyjna fundacja, z którą związana jest komentatorka "Wiadomości" i TVP Info Magdalena Korzekwa-Kaliszuk wystosowała petycję w sprawie szpitala. Natomiast mieszkańcy Oleśnicy mieli zgłaszać radnym miasta, aby zakazali prezentowania drastycznych treści na plakatach. Radni przyjęli projekt uchwały, ale wojewoda z PiS miał ją uchylić.