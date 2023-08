Nie miał prawa jazdy, za to miał 2 promile we krwi. Twierdził, że jego samochód "spadł z nieba"

Do niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę (20 sierpnia) w Strzegowie pod Mławą (województwo mazowieckie). Kierowca samochodu osobowego gwałtownie wyjechał z drogi podporządkowanej na drogę krajową numer siedem. W ten sposób wymusił pierwszeństwo na innym uczestniku ruchu.

Strzegów. Nietrzeźwy kierowca jechał zdezelowanym samochodem

Mężczyzna siedzący za kierownicą opla zachowywał się dziwnie, a jego pojazd był mocno uszkodzony. W osobówce brakowało obydwu lusterek, spod pogiętej maski wystawały natomiast gałęzie i liście. Kierowca audi podążał za podejrzanym mężczyzną, który nie panował nad samochodem, jechał środkiem drogi i wjechał na ulicę jednokierunkową pod prąd. Po złamaniu licznych przepisów zatrzymał pojazd. Korzystając z okazji, świadek zdarzenia odebrał mu kluczyki i wezwał na pomoc odpowiednie służby.

Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę, który zdążył jeszcze chwiejnym krokiem dotrzeć do pobliskiego sklepu. Funkcjonariusze ustalili, że jest to 67-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał aż dwa promile alkoholu w organizmie. W toku śledztwa okazało się, że na dodatek nie ma on prawa jazdy. 67-latek twierdził, że samochód należy do niego, ale nie on nim kierował. Według Komendy Powiatowej Policji w Mławie miał również stwierdzić, że "jego samochód spadł z nieba". Opel został odholowany na parking policyjny na koszt właściciela. Za popełnione czyny 67-latkowi grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.