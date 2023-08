Dolnośląskie. Tajemniczy przedmiot na torach kolejowych postawił służby na nogi

O tajemniczym przedmiocie, który na torach w miejscowości Pawłowice Małe (pow. legnicki, woj. dolnośląskie) znalazła Straż Ochrony Kolei, poinformowało RMF FM. Rozgłośnia podkreśla, że na "urządzenie z kabelkami i wyświetlaczem" natrafiono w czasie rutynowego patrolu.

Tajemniczy przedmiot na torach kolejowych. Na nogi postawiono służby

Leżący na torach przedmiot zaniepokoił Straż Ochrony Kolei. W związku ze znaleziskiem podjęto decyzję o zablokowaniu ruchu kolejowego na trasie towarowej, m.in. do Huty Miedzi Legnica. Na miejsce przyjechali antyterroryści, agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dyżurny prokurator. Urządzenie sprawdzili pirotechnicy. O sprawie powiadomiono też Centralne Biuro Śledcze Policji.

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady przedmiotem tym miało być urządzenie do pomiaru prądu należące do jednego z przedsiębiorstw. Kiedy okazało się, że nie ma zagrożenia, alert odwołano. "Nie jest na razie jasne, czy przedmiot został zgubiony, czy może firma zainstalowała go na trasie kolejowej" - zaznacza rozgłośnia.