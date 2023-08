We wtorek (22 sierpnia) w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, z którym prof. Eugeniusz Murawski współpracował od lat, odbyła się uroczystość na cześć "doskonałego lekarza". Pracownicy placówki podziękowali profesorowi za lata wspólnej pracy. "Były kwiaty, prezenty, ale przede wszystkim wspomnienia i chwile wzruszeń" - relacjonowano w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Najstarszy czynny chirurg dziecięcy odchodzi ze szpitala. Ma 96 lat

W trakcie kameralnego spotkania prof. Eugeniusza Murawskiego żegnali przede wszystkim bliscy współpracownicy, dla których lekarz przez lata był mentorem. - Życzę każdemu, żeby w swoim życiu spotkał takiego człowieka i takiego lekarza, jak profesor Murawski - mówiła dr Leokadia Mikołajewicz ze szpitala w Gorzowie Wielkopolskim cytowana przez Polsat News. Zasługi profesora zostały docenione także przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, które już kilka lat temu uhonorowało wybitnego medyka tytułem Medicus Perfectus, czyli lekarz doskonały.

Podczas oficjalnego pożegnania profesor opowiadał o czasach swojej młodości i towarzyszącej jej wojnie. Wspominał, że jako nastolatek chciał zostać inżynierem, jednak ostatecznie w 1949 roku rozpoczął studia na Szczecińskiej Akademii, gdzie oficjalnie rozpoczęła się jego przygoda z medycyną. Na sto miejsc przypadało aż 500 kandydatów. Murawski znalazł się wśród wybrańców. Swój pierwszy zabieg przeprowadził ponad 60 lat temu. Wraz z kolegą operował dziecko, które miało problemy z wyrostkiem robaczkowym. Jak nietrudno się domyślić, operacja przebiegła pomyślnie.

Profesorska recepta na długowieczność. "Nie pić, nie palić, nie objadać się"

Lekarz zdradził zgromadzonym także swoją receptę na długowieczność. - Po pierwsze nie pić, nie palić, nie objadać się. To znaczy lampka wina w towarzystwie, ale to nie jest picie. Picie to jest mieć kaca. Raz w życiu miałem kaca w wieku 17 lat i powiedziałem sobie koniec, nigdy więcej, i dotrzymałem słowa. Nie palić - w czasie okupacji nawet papierosy robiłem i wszystkie tytonie znałem, ale nie paliłem. To jest drugie. I trzecie utrzymać masę ciała. Postawić w łazience wagę i codziennie rano się ważyć i pilnować, utrzymać ciężar ciała. I to wystarczy, żeby zachować kondycję - powiedział prof. Murawski cytowany przez radio RMF 24.

Prof. Eugeniusz Murawski kończy karierę. Ale "lekarz doskonały" nie żegna się z medycyną

Nawet emerytura, na którą profesor Murawski przeszedł 21 lat temu, nie powstrzymała go od pracy w zawodzie. Po ponad 60 latach operowania lekarz nie żegna się ostatecznie z medycyną. Karierę kontynuować będzie na polu teoretycznym. W niepublicznej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. prowadzi weekendowe zajęcia z anatomii dla ratowników medycznych i nadal zamierza to robić. Swojego zajęcia nie traktuje jednak jako pracę. - Co to jest. Przyjeżdżam na dwa dni w miesiącu, to co to za praca - stwierdził cytowany przez portal polsatnews.pl.