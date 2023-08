Poszukiwany od ponad miesiąca świadek to obcokrajowiec, który przebywał w Krakowie. Śledczy mają dokładne dane personalne mężczyzny, w tym adres zamieszkania. Żeby go przesłuchać, muszą zwrócić się z wnioskiem do kraju, z którego pochodzi, o międzynarodową pomoc prawną. Na razie prokuratorzy nie ujawniają jego narodowości, wiadomo jednak, że nie jest obywatelem żadnego z krajów Unii Europejskiej. W dniu wypadku na Moście Dębnickim mężczyzna prawdopodobnie wracał z centrum miasta do miejsca, w którym nocował.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobieta otarła się o śmierć. Kierowca ciężarówki był nieświadomy

Nowe fakty ws. wypadku na Moście Dębnickim w Krakowie. Policja znalazła głównego świadka

Z ostatnich ustaleń biegłych wynika, że sportowy samochód prowadzony przez Patryka P. w momencie, w którym mijał pieszego, miał na liczniku około 160 kilometrów na godzinę. Sekundę później pojazd dachował w pobliżu Mostu Dębnickiego. W wypadku zginęło czterech młodych mężczyzn. Patryk P., który prowadził pojazd, miał 2,3 promila alkoholu w krwi. Badania toksykologiczne wykluczyły obecność narkotyków i środków odurzających. Przed Mostem Dębnickim kierowca wpadł w poślizg, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej oraz lampę oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał, dachując, po schodach na Bulwar Czerwieński przy Wiśle. Mimo reanimacji mężczyźni nie przeżyli wypadku. Mieli od 20 do 24 lat.

W wypadku w Chodlu zginęły trzy aktorki. "Doszło do zamiany ciał ofiar"

Na nagraniu z miejskiego monitoringu widać też mężczyznę, który tuż przed wypadkiem próbował przejść przez jezdnię, ale w ostatniej chwili wycofał się, widząc nadjeżdżający pojazd. Śledczy od kilku tygodni próbowali ustalić jego tożsamość i przesłuchać. Śledztwo w krakowskiej prokuraturze toczy w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku.