Brzezowa. Śmierć pięciomiesięcznej Laury. Rodzice usłyszeli zarzuty. Znane są wyniki sekcji zwłok

Pięciomiesięczna Laura zmarła w sobotę 19 sierpnia we wsi Brzezowa (woj. podkarpackie). Rodzice dziewczynki w chwili zatrzymania znajdowali się pod wpływem alkoholu. W związku z narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo 24-letni Łukasz W. oraz 22-letnia Klaudia W usłyszeli zarzuty z art. 160 par. 2 Kodeksu karnego. Decyzją sądu para trafiła do aresztu. We wtorek (22 sierpnia) szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaśle przekazała wyniki sekcji zwłok dziewczynki.

Brzezowa. Śmierć pięciomiesięcznej Laury. Znane są wyniki sekcji zwłok

Prokuratorka Grażyna Krzyżanowska przyznała, że przeprowadzona we wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie sekcja zwłok Laury nie stwierdziła jasno przyczyny śmierci dziewczynki. - Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie, jaka była przyczyna śmierci dziecka. Wykluczyła, aby zgon nastąpił wskutek przyduszenia dziecka, wskutek zachłyśnięcia się treścią pokarmową i nie stwierdzono żadnych wewnętrznych obrażeń, które świadczyłyby o tym, że wobec dziecka stosowana była przemoc - przekazała przedstawicielka Prokuratury Rejonowej w Jaśle w rozmowie z PAP cytowana przez TVN24.

Krzyżanowska poinformowała także, że lekarz, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie sekcji, nie mógł na chwilę obecną stwierdzić, czy śmierć dziecka może stanowić przypadek tzw. śmierci łóżeczkowej. Podkreślono przy tym, że w sprawie prowadzone będą dalsze badania, w tym badania histopatologiczne, które pozwolą ustalić m.in. to, czy dziecko nie posiadało ukrytej wady wrodzonej.

Podkarpacie Rodzice zmarłej dziewczynki trafili do aresztu

W chwili zatrzymania przez policję 22-letnia matka dziewczynki miała półtora promila alkoholu w organizmie, a 24-letni ojciec jeden promil. Według prokuratorki ich stan miał wskazywać na wypicie znacznej ilości alkoholu najprawdopodobniej wieczorem lub nocą. Oboje usłyszeli zarzuty z art. 160 par. 2 Kodeksu karnego, który mówi, że "jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu".

Para na wniosek prokuratury i decyzją sądu została aresztowana na okres jednego miesiąca. Po otrzymaniu wstępnych wyników sekcji zwłok dziecka, zarzuty postawione Łukaszowi W. oraz Klaudii W. zostały podtrzymane. Nie jest jednak wykluczone uchylenie aresztów na dalszym etapie postępowania. Jak podało radio RMF24, zatrzymani nie byli wcześniej notowani. Nie prowadzono także wobec nich żadnych postępowań, a ich rodzina nie posiadała niebieskiej karty.