Oskar Szafarowicz, 22-letni student prawa na Uniwersytecie Warszawskiem, który udziela się także w Forum Młodych PiS (czyli organizacji młodzieżowej partii), poinformował we wtorek (22 sierpnia) o otrzymaniu listu od Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów UW. "Ani na krok się nie cofnę i nie ukorzę" - oświadczył.

Na początku swojego wpisu Szafarowicz zacytował św. Antoniego Pustelnika. "Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu, mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny" - napisał, a następnie poinformował, że uczelnia zarzuciła mu "aktywność publiczną, w tym w mediach społecznościowych, nielicującą z godnością studenta". "Gdy usłyszałem, że na studiach na UW to lepiej odpuścić sobie zaangażowanie w działalność w PiS, manifestację przywiązania do patriotycznych wartości i konserwatywnych poglądów, że przed wyborami trzeba 'symbolicznie napiętnować', to przez chwilę się zawahałem - kto tu jest szalony?" - napisał młody działacz PiS.

Jak czytamy, 9 sierpnia zapadła decyzja o wszczęciu postępowania komisji dyscyplinarnej. "Z perspektywą ukarania mnie najostrzejszym relegowaniem z uczelni włącznie" - podkreślił Szafarowicz i dodał, że mimo to nie zamierza zmienić zachowania. "Już dziś mogę zadeklarować: ani na krok się nie cofnę i nie ukorzę. Zamiast płynąc z głównym nurtem akademickiej politycznej poprawności, popłynę pod prąd, może fale lewicowych cenzorów mnie nie zniosą na brzeg" - skomentował.

Szafarowicz podziękował także za "każde dobre słowo". Jak przyznał, na co dzień spotyka się z "hejtem", co bywa "ciężarem przygniatającym". "Jednak 'żeglować trzeba, żyć niekoniecznie', zatem zmierzam ku obronie prawdy, wolności słowa i tryumfu obozu patriotycznego! W ogniu niech hartuje się stal" - zakończył bohatersko. W komentarzu młody działacz dodał, że na razie nie otrzymał jeszcze składu członków Komisji Dyscyplinarnej - aktualnie trwa proces ich doboru. Samo postępowanie i przesłuchania mają się zacząć w przyszłym miesiącu.

Jak pisaliśmy, w marcu tego roku do władz Uniwersytetu Warszawskiego wpłynęła petycja o skreślenie Oskara Szafarowicza z listy studentów w związku z aktywnością młodego mężczyzny w mediach społecznościowych. Działacz młodzieżówki PiS komentował w nich m.in. sprawę syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Chłopiec, który padł ofiarą pedofila, popełnił samobójstwo po ujawnieniu przez Radio Szczecin informacji, które pomogły w jego identyfikacji. Autorzy petycji napisali, że Szafarowicz "rozpowszechniał (...) informacje i dane umożliwiające identyfikację ofiar" pedofila. "Ponadto sugerował on w swoich wypowiedziach, że pani Magdalena Filiks, jako matka, ukrywała całą sprawę z uwagi na ewentualne korzyści polityczne".