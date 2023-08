Prok. Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że w trakcie poniedziałkowej ceremonii pogrzebowej, przed udaniem się do kościoła, członkowie rodziny zakwestionowali to, że w trumnie znajduje się ciało ich matki i babci. Wcześniej rodzina rozpoznała zwłoki 75-latki i nie podważała jej tożsamości.

Trzy osoby zginęły w wypadku w Chodlu. "Doszło do pomyłki przy wydaniu ciał rodzinie"

Prokuratorka potwierdziła, że wątpliwości rodziny były słuszne i doszło do zamiany ciał dwóch z trzech ofiar wypadku w Chodlu. - Osoba, która została pochowana w sobotę, to miała być ta pani, której pochówek miał być organizowany w poniedziałek - powiedziała w rozmowie z PAP.

- Ponownie przesłuchano świadków, okazano im zdjęcia i zwłoki, które są w dyspozycji zakładu pogrzebowego. Sprawa na tym etapie została wyjaśniona - powiedziała i dodała, że doszło do "nieprawidłowości związanych z organizacją pochówku i faktycznie doszło do pomyłki przy wydaniu tych ciał rodzinie". Jak zaznaczyła, nikt w tej sprawie nie złożył zawiadomienia o przestępstwie i na ten moment ciężko stwierdzić, czy do tego doszło, ponieważ nie miało miejsca znieważenie czy zbezczeszczenie ciał.

Właściciel zakładu pogrzebowego w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił natomiast, że jego firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłkę. - Ciała osób zostały nam przekazane z nazwiskami. Nie mieliśmy możliwości weryfikacji poprawności tych informacji. Z naszej strony wszystko zostało wykonane należycie - zastrzegł Grzegorz Goliszek.

Tragiczny wypadek w Chodlu. W zdarzeniu zginęły aktorki z jednego teatru

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 14 sierpnia około godziny 14:00 na obwodnicy Chodla w województwie lubelskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że 77-latek kierujący oplem wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo nad 23-letnim mężczyzną, który kierował BMW. W wyniku zdarzenia na miejscu zmarły trzy pasażerki opla, które siedziały na tylnej kanapie. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Wiadomo, że 23-latek był trzeźwy. W zdarzeniu brała udział też czwarta pasażerka opla, która siedziała z przodu i nie odniosła żadnych obrażeń.

Jak się później okazało, ofiary jechały na pogrzeb. "W poniedziałkowym wypadku samochodowym, do którego doszło w Chodlu, na miejscu zginęły śp. Janina Grzelak, Wanda Stawiarska i Teresa Grodzińska. Wszystkie Panie były aktorkami teatru 'Fajna Ferajna', członkiniami Klubu Seniora w Poniatowej oraz studentkami poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - pisał kilka dni temu portal opole.24wspolnota.pl.