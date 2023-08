W niedzielę wieczorem (20 sierpnia) doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Ługi (woj. mazowieckie, powiat mławski). Kierowca uderzył samochodem w przydrożne drzewo i uciekł z pojazdu, pozostawiając w nim dwóch rannych pasażerów. O zdarzeniu poinformowała mazowiecka policja.

REKLAMA

Zobacz wideo Wypadek w Aleksandrowie Kujawskim. Auto wjechało w wózek z dzieckiem

Mazowieckie. Kierowca uderzył w drzewo i uciekł z miejsca wypadku. Nie żyje 16-latek

Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili, że kierowca jechał drogą lokalną w kierunku Szreńska, oddalonego o kilka kilometrów od Ługów. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Po wypadku mężczyzna wydostał się z pojazdu i uciekł przed przyjazdem służb ratunkowych, wezwanych przez przypadkowych świadków. Ratownicy udzielili pomocy dwóm rannym pasażerom, jednak 16-letni chłopak, mieszkaniec powiatu mławskiego, zmarł na miejscu. Natomiast 46-latek został przewieziony do szpitala w Mławie z obrażeniami ciała.

Zderzenie pięciu aut w okolicach Olsztyna. Cztery osoby trafiły do szpitala

Szreńsk. Policja poszukiwała kierowcy. Podejrzany zgłosił się na komisariat

Policja rozpoczęła poszukiwania kierowcy z wykorzystaniem psa tropiącego. Podczas prowadzonych czynności ustaliła także tożsamość mężczyzny, który kierował pojazdem i uciekł z miejsca wypadku. Funkcjonariusze przekazali, że jest nim 31-letni mężczyzna, który zgłosił się w poniedziałek rano na posterunek policji w Szreńsku. "Trwają dalsze czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Sprawcy wypadku grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności" - poinformowała asp. szt. Anna Pawłowska.

Komenda Stołeczna Policji tłumaczy, dlaczego (nie)chodziła za Kołodziejczakiem

Zgodnie z polskim prawem ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest traktowana bardzo surowo. Jeśli w takim zdarzeniu poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, to kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Ponadto sąd może dożywotnio odebrać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie z artykułem 177 KK, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.