Pogoda w Polsce przyniesie miejscami niebezpieczeństwa związane z upałem i gwałtownymi burzami z gradem. Synoptycy z dobrapogoda24.pl zapowiadają, że główne burze wystąpią późnym popołudniem, wieczorem i wczesną nocą. IMGW wydał we wtorek 22 sierpnia alerty pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia będą obowiązywały w wielu województwach.

Alerty IMGW. Do Polski nadciągają upały i gwałtowne burze z gradem

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w kilku województwach wyniesie w dzień od 30 do 32 stopni Celsjusza. Natomiast w nocy termometry wskażą tam co najmniej od 17 do 20 stopni. Alerty będą obowiązywały do godziny 19:00 we wtorek w województwach:

świętokrzyskim;

śląskim (w powiatach środkowych);

podkarpackim;

lubelskim (w powiatach: biłgorajskim, kraśnickim, janowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim i tomaszowskim);

małopolskim (z wyjątkiem powiatów: gorlickiego, tatrzańskiego, suskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza).

IMGW wydał także alerty pierwszego stopnia przed upałem dla województwa małopolskiego, konkretnie w powiatach: nowosądeckim, suskim, Nowy Sącz i gorlickim. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie w na tych obszarach około 30 stopni, a minimalnie w nocy termometry wskażą od 15 do 17 stopni. Ostrzeżenia te będą obowiązywały do godziny 18 we wtorek.

Pogoda może zaskoczyć mieszkańców wielu regionów burzami z gradem, którym będą towarzyszyły silne opady deszczu wynoszące do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 17:00 we wtorek do 2:00 w środę z wyjątkiem Dolnego Śląska (gdzie alerty potrwają od godziny 15:00 do 21:00 we wtorek. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

śląskim (w powiatach południowych);

opolskim (z wyjątkiem powiatów północnych);

dolnośląskim (z wyjątkiem powiatów północnych);

małopolskim (w powiatach: gorlickim, suskim, tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz).

Według prognozy pogody IMGW we wtorek na południowych krańcach Polski należy spodziewać się burz. Opady deszczu mogą pojawić się także na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Pozostały obszar Polski może tego dnia liczyć na rozpogodzenie. Zdaniem synoptyków upały lekko odpuszczą w niektórych miejscach i temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni nad morzem, około 27 stopni w centrum, a najcieplej będzie na południu Polski, gdzie termometry wskażą do 29 stopni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h. Synoptycy z portalu dobrapogoda24 informują, że prognozy wskazują wysoki parametr SRH w dolnej warstwie troposfery, co przy obniżonym poziomie kondensacji może oznaczać umiarkowane ryzyko lokalnej trąby powietrznej. Eksperci dodają, że spodziewają się rozwoju większego układu wielokomórkowego z możliwymi superkomórkami. W rejonach, gdzie one wystąpią, zjawiska burzowe mają być najsilniejsze.