"Przypominamy o odpowiednim nadzorze nad dziećmi, szczególnie podczas wakacji! W Świdniku doszło do dwóch sytuacji, które mogły skończyć się tragedią, gdyby nie wzorowa reakcja osób postronnych" - napisała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Świdniku (województwo lubelskie).

Świdnik. Ośmiolatek i sześciolatka chcieli dostać się do Lublina. Mieli ochotę na zupkę chińską

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 sierpnia. Zgłaszający poinformowali policję, że poboczem ruchliwej Alei Jana Pawła II w Świdniku poruszają się dzieci, które są bez opieki osoby dorosłej. Do zdarzenia rozdysponowano patrol. Przybili na miejsce funkcjonariusze potwierdzili treść zgłoszenia.

"Poboczem, prawą stroną drogi w kierunku Lublina na rowerze jechał ośmioletni chłopiec, a za nim biegła sześcioletnia dziewczynka. Dzieci oświadczyły, że wybierają się do galerii handlowej do Lublina, gdzie chcą kupić sobie zupkę chińską. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodzicom" - czytamy w oświadczeniu. Odległość między Świdnikiem a Lublinem wynosi 12 kilometrów.

Do drugiej sytuacji, o której alarmuje policja, doszło w piątek 19 sierpnia. Wówczas na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, którą zaczepił mały chłopiec i poprosił, by odprowadziła go do domu. Okazało się, że czterolatek był pod opieką babci i niepostrzeżenie oddalił się z placu zabaw, na którym z nią był. Na miejsce interwencji przyjechała matka chłopca.

"Apelujemy o odpowiednią i odpowiedzialną opiekę nad najmłodszymi!"

"Informacje dotyczące powyższych zdarzeń zostały przesłane przez świdnicką policję do Sądu do Wydziału Rodzinnego. Apelujemy o odpowiednią i odpowiedzialną opiekę nad najmłodszymi! Właściwy nadzór nad małoletnimi to dla rodziców i opiekunów sprawa priorytetowa. Dzieci, które przebywają same, mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Od najmłodszych lat edukujmy ich na temat tego, że nie powinny samodzielnie oddalać się z miejsca zamieszkania czy spod opieki rodziców i opiekunów. Uczmy najmłodszych również dlaczego takie zachowania są niewłaściwe i jakie zagrożenia czyhają na nie, gdy są same" - przekazano dalej w komunikacie.