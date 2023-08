Pustki na piknikach 800 plus. "Tak się kończy kampania za pieniądze podatnika"

W połowie lipca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi rozpoczęło akcję tzw. pikników 800 plus. To spotkania, podczas których promowane są zmiany dotyczące świadczenia 500 plus, wprowadzone przez rząd PiS. Celem była ich popularyzacja wśród Polaków, ale jak się okazuje, frekwencja na piknikach nie zawsze jest zbyt duża.

Pikniki 800 plus nie cieszą się popularnością. Internauci zamieścili zdjęcia i wideo

"'Tłumy' na pisowskim pikniku rodzinnym 800 plus w Suwałkach...Tak się kończy robienie kampanii za pieniądze polskiego podatnika" - napisał poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych. Polityk zamieścił zdjęcie, które obrazuje niską frekwencję na spotkaniu. Masa pustych krzeseł, tylko na niektórych ktoś przysiadł. Ludzie przechodzą w tle, mijając piknikowe atrakcje.

"Kurier Suwalski" zamieścił w sieci nagranie, na którym widać podobne kadry z pikniku 20 sierpnia. Wśród spacerujących można zobaczyć kilkoro bawiących się dzieci. Większość osób uchwyconych na wideo nie zdecydowała się na zajęcie miejsc siedzących przed sceną.

Głos w sprawie frekwencji na piknikach 800 plus zabrali również internauci. Kilka osób zrelacjonowało, jak wygląda sytuacja w innych miastach. "Wczorajszy piknik 800+ w Trzebini. Jeśli to nie jest sukces frekwencyjny, to ja nie wiem, co jest sukcesem!" - napisał ironicznie jeden z użytkowników.

"Dziś piknik 800 plus w Nysie; frekwencja 50-60 mieszkańców i 100 obsługi. Brawo Nysa" - napisał pan Ryszard i zamieścił zdjęcia.

Podobną sytuację przedstawiła internautka, która 20 sierpnia zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia. Jak napisała, podczas pikniku w Brusach na Kaszubach o godzinie 13:00 dmuchane zamki i inne atrakcje świeciły pustkami.

Internauci krytykują pomysł PiS, a urzędy chwalą. Piknik z Czarnkiem "cieszył się ogromną popularnością"

Inne zdanie na temat pikniku 800 plus, zainicjowanego przez PiS, ma Lubelski Urząd Wojewódzki. 13 sierpnia odbyło się tam spotkanie, na którym był obecny minister edukacji Przemysław Czarnek. "Na błoniach pod Zamkiem Lubelskim w Lublinie odbył Piknik Rodzinny 800 plus. Był okazją do atrakcyjnego spędzenia czasu i doskonałej zabawy dla rodzin oraz stwarzał możliwość zapoznania się z informacjami na temat Programu Rodzina 800 plus. Piknik cieszył się ogromną popularnością" - napisał Urząd Wojewódzki w mediach społecznościowych.

Podobnego zdania jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. "Piknik Rodzinny 800 plus w Ełku. Bawimy się świetnie" - napisał urząd i zamieścił wideo.

Jak informowaliśmy, media donosiły, że na jednym z lipcowych pikników w Korzennej (woj. małopolskie) przygotowano dla rodzin atrakcje, takie jak pokaz iluzjonistyczny, pokaz eksperymentów, przejażdżki na monocyklu i cukierki zrzucane z samolotu.