Burmistrz Kcyni Marek Szaruga nie żyje. Miał 59 lat. "Wiadomość, w którą trudno uwierzyć"

Marek Szaruga sprawował urząd burmistrza Kcyni w województwie kujawsko-pomorskim od 2014 roku. W 2018 r. został ponownie wybrany przez mieszkańców na to stanowisko. Jak informuje urząd miasta, samorządowiec odszedł 19 sierpnia podczas pobytu w górach.

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga nie żyje. Miał 59 lat. "Trudno uwierzyć"

"Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W swoich ukochanych górach 19 sierpnia b.r. zmarł Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Odszedł od nas człowiek oddany Gminie Kcynia, sprawujący funkcję Burmistrza drugą kadencję. Od samego początku piastując to stanowisko, na które został wybrany wolą mieszkańców gminy, każdego dnia pracował dla jej dobra. Wyznaczał sobie cele i skrupulatnie je realizował, traktował każdy, nawet najmniejszy problem bardzo poważnie. Miał jeszcze wiele pomysłów, chciał jeszcze wiele zrobić…dla nas, dla mieszkańców, dla gminy" - przekazał urząd w mediach społecznościowych. "To bardzo smutna wiadomość, w którą jest nam nadal bardzo trudno uwierzyć" - dodano.