Błaszczak: Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache

"Zgodnie z ustaleniami z sekretarzem obrony Lloydem Austinem do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów" - przekazał Mariusz Błaszczak.

Jest zgoda Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce śmigłowców AH-64E Apache

Do czasu finalizacji zakupu siły lądowe USA udostępnią Polsce osiem maszyn. Śmigłowce Apache razem z czołgami Abrams będą stanowiły barierę, która zamknie Bramę Brzeską, czyli równinę w okolicach Brześcia, granicy z Białorusią, pas szeroki na około 80 kilometrów pomiędzy Narwią a Bugiem. Śmigłowce Apache trafią zatem na wschodnią flankę NATO: do 18. Dywizji Zmechanizowanej, do 1. brygady lotnictwa wojsk lądowych.

Chęć zakupu 96 śmigłowców Polska wyraziła w ubiegłym roku. Ma to być ich najnowsza wersja GUARDIAN. Wraz ze śmigłowcami Polska pozyska również transfer technologii. Chodzi m.in. o radary czy pociski - 1844 pociski Hellfire, 460 pocisków powietrze-ziemia JAGM i 508 pocisków przeciwlotniczych Stinger.

Producentem śmigłowców jest Boeing. Maszyna służy do zwalczania broni pancernej i wsparcia dla oddziałów lądowych, jest obsługiwana przez 2-osobową załogę. Obaj piloci mogą samodzielnie sterować jego lotem i uzbrojeniem. Śmigłowce są uzbrojone w działko 30 mm, a ich najnowsza wersja ma usprawniony silnik, czy możliwość sterowania dronami. Atutem najnowszych maszyn jest też możliwość latania w warunkach ograniczonej widoczności oraz usprawnione podwozie do lądowania.

Wcześniej w poniedziałek Błaszczak poinformował, że do Polski dotarła pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo. "Została osadzona na polskiej ciężarówce Jelcz" - poinformował szef MON. Jeszcze w tym roku dotrą do nas kolejne wyrzutnie.