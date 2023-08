Tarnobrzeg. Nie żyje 12-latek znaleziony w stawie. Poszedł tam łowić ryby

O tragicznym zdarzeniu służby zostały poinformowane w poniedziałek przed godz. 11:00. Przypadkowe osoby zauważyły chłopca w stawie przy ul. Bema na osiedlu Sobów w Tarnobrzegu - podaje podkarpacka policja. 12-latek był nieprzytomny.

Podkarpacie. Ze stawu wyciągnięto nieprzytomnego 12-latka

Na miejsce natychmiast przyjechali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy-ochotnicy. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować.

Sprawę śmierci chłopca wyjaśnia prokuratura. Według wstępnych ustaleń nastolatek udał się nad zbiornik wodny, ponieważ chciał łowić ryby. W poniedziałek przeszukano staw - sprawdzano, czy do wody nie wpadł ktoś jeszcze.

"Słyszałem, jak karetki wyły, ale nawet nie przypuszczałem, że chodzi o mojego wnuka"

W rozmowie z portalem echodnia.eu dziadek zmarłego chłopca powiedział, że jego wnuk często chodził z kolegami nad staw, aby łowić ryby. - Przyszedłem po dzieci, żeby je do swojego domu przyprowadzić, bo rodzice w pracy. Bartek wziął rower i szybko wyrwał do przodu. Zanim doszedłem do domu z jego siostrzyczką już go nie było, był na stawie. Babcia, żona moja, mówiła do niego: "Proszę cię, nie jedź, zostaw te wędki". Potem słyszałem, jak karetki wyły, ale nawet nie przypuszczałem, że chodzi o mojego wnuka - przekazał.

Portal podaje, że nieprzytomnego 12-latka zauważyły dzieci, które po godz. 10:00 przyszły nad staw. Poinformowały one o tym dorosłych, którzy rozpoczęli reanimację chłopca i kontynuowali ją do przyjazdu służb. Akcja ratunkowa trwała dwie godziny.

Rodzina nastolatka została objęta pomocą psychologiczną.