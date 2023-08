Tysiąc złotych za nocleg pod Morskim Okiem. Biwakowicze naruszyli zakaz obowiązujący w TPN

Aż tysiąc złotych grzywny będą musieli zapłacić turyści, którzy zdecydowali się na rozbicie obozowiska w pobliżu Morskiego Oka. Spędzając noc w lesie, złamali podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Tatrzańskim Parku Narodowym. Informacja o nieodpowiedzialnym zachowaniu biwakujących pojawiła się na oficjalnym Facebooku parku.

Spali na dziko pod Morskim Okiem. Ogrzewali się ogniskiem i alkoholem

Jak podaje RMF FM, nielegalny biwak odkrył przypadkiem leśniczy TPN. Mężczyźni nie tylko przenocowali pod gołym niebem. W swoim obozowisku rozpalili również ognisko i spożywali alkohol, łamiąc tym samym kolejne zakazy obowiązujące na terenie chronionym.

"Przypominamy, biwakowanie w Tatrzańskim Parku Narodowym jest bezwzględnie zabronione. W Tatrach znajdują się schroniska turystyczne, w których można odpocząć i spędzić noc. Nie wolno także palić ognisk ani tytoniu, czy używać otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz przebywania na terenie TPN od zmierzchu do świtu" - pouczają przedstawiciele TPN.

Miś gonił turystów na tatrzańskim szlaku. TPN: Nie było zgłoszenia

TPN apeluje do turystów. Internauci: W Tatrach już dawno nie ma schronisk

Pod publikacją pojawiło się zaskakująco dużo komentarzy zwracających uwagę na problem braku miejsc w schroniskach oraz rosnących kosztów noclegów. "W Tatrach już dawno nie ma 'schronisk, w których można odpocząć i przenocować'. Teraz są to wielce kosztowne hotele, które trzeba rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. Warto byłoby się nad tym zastanowić" - brzmi najbardziej lubiana wypowiedź. "Te schroniska turystyczne, o których mowa w tym poście to gdzie się znajdują? Bo z tego co wiem, już dawno te obiekty przestały być schroniskami, a żeby mówić o jakimkolwiek noclegu, trzeba zarezerwować sobie miejsce na minimum miesiąc przed przyjazdem" - pyta inna internautka.