Niedźwiedź gonił turystów w Tatrach. TPN tłumaczy, co oznacza stawanie na dwóch łapach

Do niecodziennego spotkania doszło w niedzielę (20 sierpnia) po godzinie 20. Grupa turystów, w tym rodzina z nastolatką, schodziła szlakiem z Murowańca do Kuźnic. Niespodziewanie z jaru w Dolinie Jaworzynki wyskoczył wystraszony młodzieniec bez koszulki. Chłopak podniósł ręce do góry i wyszeptał słowo "niedźwiedź".

Uciekali przed niedźwiedziem na szlaku w Tatrach. "Zabawa z misiem, który ma pazury jak sztylety, nie byłaby przyjemna"

Turyści byli początkowo przekonani, że to tylko żart. Zmienili jednak zdanie, gdy zobaczyli młodego osobnika niedźwiedzia stającego na tylnych łapach. Według zeznań świadków, zwierzę przez chwilę pochrząkiwało, by następnie rzucić się w pogoń za ludźmi. Pościg trwał kilkaset metrów.

- Wydaje mi się, że gdybyśmy stanęli, albo położyli się na ziemi, ochraniając rękami głowę, to nie wiadomo, czy on by nas tylko obwąchał i odszedł, czy chciałby się z nami bawić. Zabawa z misiem, który ma pazury jak sztylety, nie byłaby przyjemna. Strach był - relacjonował dla RMF 24 pan Maciej, który uczestniczył w ucieczce przed dzikim zwierzęciem. Na szczęście dla turystów niedźwiedź ostatecznie wycofał się zniechęcony widokiem i zapachami dużej grupy ludzi. Wystraszeni spacerowicze zapalili latarki czołowe i pokonali resztę szlaku, śpiewając, by odstraszyć inne potencjalnie niebezpieczne stworzenia.

Dlaczego niedźwiedź gonił turystów? TPN wyjaśnia zachowanie zwierzęcia

Nietypowe zachowanie niedźwiedzia próbował wytłumaczyć Filip Zięba, wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Według przyrodnika istnieje uzasadniona obawa, że zwierzę było wcześniej dokarmiane przez innych turystów na szlaku. Wyjaśnił on, że stawanie na dwóch tylnych łapach nie jest oznaką agresji. - To sposób na obserwację otoczenia przez niedźwiedzia - tłumaczył w rozmowie z Gazetą Krakowską. Służby TPN miały nie odnotowywać dotychczas żadnych zgłoszeń wskazujących na to, że w rejonie Doliny Jaworzynki dochodzi do spotkań spacerowiczów z dzikimi zwierzętami.