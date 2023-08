Incydent ze śmigłowcem Black Hawk. Prokuratura wszczyna śledztwo

Podczas niedzielnego incydentu z udziałem śmigłowca Black Hawk zerwana została linia energetyczna. Okazało się, że linia nie przewodziła prądu. Zgromadzone na festynie osoby były jednak przerażone wydarzeniem. - Śledztwo będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym - powiedział "Wydarzeniom" Polsat News Piotr Tyszka, zastępca Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie.

Śmigłowiec Black Hawk zerwał linię energetyczną. Trwa śledztwo

Trwają czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk, do którego doszło 20 sierpnia podczas pikniku zorganizowanego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa - podaje z kolei policja w komunikacie. "Zgodnie z procedurami powiadomione zostały odpowiednie organy, w tym Prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Na miejscu zostały przeprowadzone również niezbędne czynności procesowe, a zgromadzone materiały niezwłocznie zostaną przekazane do Prokuratury" - czytamy. Z polecenia Komendanta Głównego Policji czynności w sprawie incydentu lotniczego prowadzi też Biuro Kontroli KGP.

Pilna interwencja u premiera. "Dlaczego narażono życie wielu osób?"

Niebezpieczny incydent na pikniku wojskowym. Bardzo niski przelot śmigłowca Black Hawk

Podczas pikniku wojskowego śmigłowiec ok. godz. 17:00 wystartował i oddalił się, po czym zatoczył koło i wrócił na miejsce imprezy - relacjonował portal ciechanowinaczej.pl. Jak czytamy, podmuch, który towarzyszył przelotowi śmigłowca, miał doprowadzić do zerwania linii pomiędzy słupami wysokiego napięcia. Na szczęście okazało się, że linia nie przewodziła prądu. "Zapewne to z tego powodu nikomu nic się nie stało, choć linia spadła zaledwie kilka metrów od rodziny z dziećmi. Kolejna linia była już bowiem pod prądem" - informuje portal.

Black Hawk zerwał linię energetyczną. "Nie wolno latać nad publicznością"

W poniedziałek w Sejmie na wspólnej konferencji wystąpili posłowie Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński i Maciej Lasek, który jest doktorem nauk technicznych specjalizującym się w mechanice lotu i byłym przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. - Piloci śmigłowca złamali elementarne zasady - mówił Maciej Lasek. Wskazał, że złamanie prawa, jakiego mogli dopuścić się pilotujący śmigłowcem, skutkuje karą do pięciu lat więzienia. Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie incydentu.