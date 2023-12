Emil Barchański zginął, bo wiedział za dużo? Najmłodsza ofiara stanu wojennego

Emil Barchański urodził się 6 czerwca 1965 roku w Warszawie. Uczęszczał do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Po tym jak w 1981 roku wprowadzono stan wojenny, nastolatek stał się członkiem organizacji Konfederacja Młodzieży Polskiej "Piłsudczycy", która zajmowała się przeprowadzaniem antykomunistycznych akcji. 10 lutego wraz z Arturem Nieszczerzewiczem ps. "Prut", Markiem Marciniakiem ps. "Lis" oraz najprawdopodobniej czterema innymi osobami wziął udział w akcji "Cokół", która zdaniem wielu, stała się początkiem jego końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądało życie opozycjonisty w czasie stanu wojennego? Pytamy Zbigniewa Janasa

Akcja "Cokół" przeprowadzona przez nastolatków

10 lutego 1982 roku nastolatkowie, na co dzień uczniowie warszawskich liceów, zaatakowali stojący na placu Dzierżyńskiego (obecnie plac Bankowy) pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Akcja "Cokół" rozpoczęła się około 17:30. Pomnik został najpierw obrzucony białą i czerwoną farbą, następnie koktajlami mołotowa. Posąg stanął w płomieniach. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia, jednak w trakcie ucieczki jeden z nich - Marek Marciniak - został zatrzymany przez milicję.

Marciniak w trakcie przesłuchania nie był w stanie zdradzić Służbie Bezpieczeństwa personaliów swoich współtowarzyszy. Licealiści należący do "Piłsudczyków" wzorowali się na Armii Krajowej, dlatego w ramach konspiracji posługiwali się wyłącznie pseudonimami. Nie znali swoich prawdziwych imion. Nie wiadomo więc w jaki sposób komunistyczne służby wpadły na trop Barchańskiego, który już po blisko miesiącu od akcji "Cokół" został zatrzymany.

Aresztowanie i tortury Barchańskiego. Emil chciał wskazać swoich oprawców

- Emil Barchański był mocno torturowany po aresztowaniu, ale z racji tego, że miał raptem 16 lat, został wypuszczony i ostatecznie - chociaż próbowano go postawić przed sądem wojskowym w trybie doraźnym, zgodnie z tzw. prawodawstwem stanu wojennego, to jednak udało mu się tego uniknąć z racji wieku - dostał nadzór kuratora na dwa lata - opowiadał prof. Patryk Pleskot w Polskim Radiu 24.

W maju doszło do rozprawy, w której oskarżonymi byli Marciniak oraz Sokolewicz. Barchański wystąpił w sądzie w roli świadka, jednak odwołał swoje wcześniejsze zeznania. Poinformował sąd, że zostały one wymuszone na nim przez esbecję, która brutalnie go pobiła i zastraszała. Przyznał także, że może rozpoznać i wskazać swoich oprawców. Kolejna rozprawa odbyła się 17 czerwca, jednak Emil już w niej nie uczestniczył. Chłopak zaginął 3 czerwca, a już dwa dni później jego ciało zostało wyłowione z Wisły.

Ojciec Barchańskiego: To był mord polityczny. Zamordowali nam syna

Według relacji jednego ze świadków Barchański miał rzekomo wejść do rzeki, aby ratować tonącego psa, jednak nurt był zbyt silny, przez co chłopak utonął. Inne wersje mówiły, że Emil wchodził na piaszczyste łachy na Wiśle i dlatego zginął. Jeszcze inni wspominali o dwóch mężczyznach, którzy nad rzeką mieli rozmawiać z chłopakiem. Zdaniem matki nastolatka pewne jest jedno: Emil dobrowolnie nie mógł wejść do Wisły, ponieważ panicznie bał się wody. Nigdy nie pływał, ani nie chodził nawet na basen.

Po identyfikacji zwłok ojciec Barchańskiego powiedział do swojej byłej żony: "Krystyna, to był mord polityczny. Zamordowali nam syna", jednak oficjalna wersja SB mówiła o utonięciu. Jesienią 1982 roku służby umorzyły śledztwo. Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę stało się z Emilem Barchańskim. 16-latek został pochowany 16 czerwca 1982 roku na cmentarzu Bródnowskim. Uznaje się go za najmłodszą ofiarę stanu wojennego.