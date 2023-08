Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Płocku (woj. mazowieckie, pow. płocki) poinformowali o zdarzeniu, do którego doszło w niedzielę (20 sierpnia) w rejonie Starego Miasta. Pełniący tam służbę patrol zwrócił uwagę na auto zaparkowane "na zakazie zatrzymywania". Jak się okazało, w środku samochodu był 10-letni chłopiec oraz jego 9-miesięczna siostra. Matka dzieci była w tym czasie w pobliskim solarium.

Płock. 36-latka zostawiła dwójkę dzieci w samochodzie i poszła do solarium. Kluczyki w stacyjce

Około godz. 17.30 strażnicy miejscy zwrócili uwagę na samochód marki Daewoo Lanos, który był zaparkowany w rejonie skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z Bielską. Samochód stał "na zakazie zatrzymywania w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania i w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.

Jakby tego było mało, w samochodzie było dwoje dzieci. "Kiedy funkcjonariuszki podeszły do auta, siedzący w nim chłopiec oświadczył, że mama poszła do solarium. On ma 10 lat, a jego siostrzyczka dziewięć miesięcy" - przekazała st. insp. Jolanta Głowacka z płockiej straży miejskiej. Z jej relacji wynika, że szyby w pojeździe były opuszczone, jednak we wnętrzu było gorąco.



Po 10 minutach do samochodu wróciła 36-latka, która oświadczyła, że zostawiła dzieci, aby pójść do solarium. Jak podkreśliła - na osiem minut. Kobieta była zdziwiona interwencją strażniczek. Matka dzieci zostawiła kluczyki w stacyjce samochodu, przez co każdy mógł nim odjechać.

Płock. 36-latka odpowie za pozostawienie dzieci w samochodzie podczas upału

Jak poinformowała st. insp. Jolanta Głowacka z płockiej straży miejskiej, "odpowiednia dokumentacja trafi teraz do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który oceni, czy kobieta dopuściła do przebywania dwójki dzieci w okolicznościach niebezpiecznych dla ich zdrowia".