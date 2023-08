Pościg samochodowy w Lublinie. Mężczyzna ruszył na policjantów z maczetą. W aucie były narkotyki

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie poinformowała, że w niedzielę 20 sierpnia około godziny 6 rano doszło w Lublinie do pościgu. Funkcjonariusze zauważyli na ulicy Droga Męczenników Majdanka samochód renault megane, który poruszał się bus-pasem. Jego kierowca zignorował również sygnalizację świetlną, a następnie nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i podjął próbę ucieczki.

Lublin. Pościg za mężczyzną zakończył się w Kalinówce. Padły strzały

Funkcjonariusze lubelskiej policji ruszyli do pościgu za renault megane. "W pewnym momencie w trakcie ucieczki, na lubelskim Felinie wysiadło trzech pasażerów, zaś kierowca ruszył dalej, kierując się w stronę podlubelskiej Kalinówki" - poinformowała kom. Anna Kamola w informacji opublikowanej na stronie KWP w Lublinie.

Pościg zakończył się właśnie w Kalinówce, niewielkiej miejscowości koło Lublina. Uciekinier wjechał na pole, gdzie jego pojazd zakopał się w pryzmie ziemi. Ścigany mężczyzna wyszedł z pojazdu z maczetą i ruszył w stronę zbliżających się policjantów. Funkcjonariusz zareagował oddaniem strzałów ostrzegawczych. Mężczyzna podjął jeszcze próbę pieszej ucieczki, ale został szybko ujęty przez policję

Lublin. Kierowca i pasażerowie trafili do aresztu. W samochodzie były narkotyki

Przy zatrzymanym mężczyźnie, 24-letnim mieszkańcu gminy Głusk, policjanci znaleźli biały proszek. Przeszukanie pojazdu ujawniło z kolei narkotyki oraz wagę. Kierowca renault wraz z trójką pasażerów, którzy wysiedli z auta na Felinie, zostali zatrzymani i przebywają w areszcie.

Jak zapowiada kom. Anna Kamola, czynności procesowe mają być kontynuowane w poniedziałek 21 sierpnia. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz ucieczka grożą karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Zgodnie z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi do trzech lat więzienia. Jeśli jest ich znaczna ilość, kara może wzrosnąć do 10 lat.