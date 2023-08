Pierwsze burze pojawiły się w nocy z 20 na 21 sierpnia oraz nad ranem na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia komórki burzowe będą się przesuwać na wschód oraz południowy wschód "przynosząc intensywny deszcz (lokalnie ponad 20 mm) oraz silny wiatr (miejscami 60-70km/h)" - poinformowali Polscy Łowcy Burz.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromny lej kondensacyjny w pobliżu Wrocławia! Wybrzmiała syrena alarmowa

Gdzie jest burza? Niebezpieczne zjawiska pogodowe na południu kraju

Według informacji przekazanych przez Polskich Łowców Burz największa aktywność burz w najbliższych godzinach obejmie przede wszystkim województwo łódzkie, a także północną część województw opolskiego i śląskiego.

Uderzą gwałtowne burze. Zapowiadane są gradobicia i powodzie błyskawiczne

"Burze mogą następnie dotrzeć nad południe woj. mazowieckiego i woj. świętokrzyskie" - czytamy w komunikacie wydanym przez Polskich Łowców Burz.

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz południowej części województw dolnośląskiego, lubelskiego i opolskiego.

Upały dopiero nadchodzą? Na tych obszarach nastąpi chwilowe wytchnienie

Ostrzeżenia obowiązują do północy 21 sierpnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - przekazali synoptycy IMGW.

Pogoda. Nadal upały, ochłodzenie pod koniec tygodnia

Według zapowiedzi synoptyków "nadchodzący tydzień będzie kontynuacją upalnej i gorącej aury na przeważającym obszarze kraju, z temperaturami przekraczającymi 30 st. C; chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam około 22 st. C" - czytamy w komunikacie IMGW. Znaczne ochłodzenie pojawi się dopiero pod koniec tygodnia. W weekend termometry wskażą około 25 st. na południu kraju, natomiast nad morzem temperatura może spaść poniżej 20 st. C.