Policyjny Black Hawk zerwał linię energetyczną. Ekspert: O włos od tragedii. Nie wolno latać nad publicznością

W niedzielę podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa, w województwie mazowieckim, doszło zerwania linii energetycznej Doprowadził do tego policyjny Black Hawk - poinformował portal ciechanowinaczej.pl. Dodaje, że linia spadła na samochody i w miejsce, w którego pobliżu stały rodziny z dziećmi. - Ewidentnie nie była to profesjonalnie przygotowana impreza lotnicza, tylko takie zdarzenie zaaranżowane ad hoc, przebiegające w sposób zupełnie różny od tego, jak powinny przebiegać pokazy lotnicze - mówił w TVN24 publicysta lotniczy Michał Setlak, odnosząc się do incydentu.

Setlak przyznał, że jest zdziwiony zachowaniem pilota policyjnego śmigłowca, ponieważ na profesjonalnych pokazach lotniczych obowiązują "ściśle określone reguły, które mówią, że wszelkie przeloty muszą się odbywać poza publicznością". - Nie wolno latać nad publicznością. Na filmach z tego zdarzenia widać, że śmigłowiec wykonuje przelot bezpośrednio nad ludźmi i to na bardzo małej wysokości - zauważył rozmówca stacji.

Dziwi mnie, że pilot zdecydował się wykonać taki manewr z przelotem bezpośrednio nad ludźmi na małej wysokości. Druga rzecz, która mnie bardzo dziwi to jest to, że ten śmigłowiec przez jakiś czas stał na ziemi. W związku z tym pilot, nawet jeżeli nie miał wcześniej możliwości zapoznania się dokładnego z terenem, to mógł wykorzystać ten czas podczas postoju na ziemi, żeby się rozejrzeć. Linia energetyczna to nie jest coś, czego nie widać

- uzupełnił Setlak. Publicysta zwrócił uwagę również na zły wybór miejsca pikniku wojskowego w Sarnowej Górze. - To nie powinno się odbywać w pobliżu linii wysokiego napięcia. Na szczęście ten przewód, który został zerwany końcówką łopaty wirnika nośnego śmigłowca, to była linia odgromowa, która jest uziemiona, nie jest pod napięciem. Ale poniżej tej linii znajdują się trzy przewody pod napięciem 110 tysięcy woltów. To jest olbrzymie napięcie. Także ryzyko tutaj było bardzo potężne. Było o włos od tragedii - ocenił.

Na niedzielnej imprezie między innymi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, który na Facebooku opublikował kilka zdjęć z imprezy.

Przypomnijmy, że z relacji portalu ciechanowinaczej.pl, policyjny Black Hawk przyleciał na piknik wojskowy w Sarnowej Górze przed godziną 14. Miał być największą atrakcją imprezy. O godzinie 17 maszyna miała odlecieć. Jednak śmigłowiec "wystartował, ale nie odleciał całkowicie, tylko zatoczył koło i wrócił na miejsce imprezy". Według portalu podmuch, który towarzyszył przelotowi śmigłowca, miał doprowadzić do zerwania linii pomiędzy słupami wysokiego napięcia. Na szczęście okazało się, że linia nie przewodziła prądu. "Zapewne to z tego powodu nikomu nic się nie stało, choć linia spadła zaledwie kilka metrów od rodziny z dziećmi. Kolejna linia była już bowiem pod prądem" - informuje portal.

Sprawą zajmuje się Komenda Główna Policji - Trwają czynności wyjaśniające. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak w każdym tego typu zdarzeniu powiadomiono zgodnie z procedurami odpowiednie organy - przekazała redakcji TVN24 podkomisarz Wioletta Szubska z KGP.

