Tragedia na strzeżonym kąpielisku niedaleko Ostródy. Nie żyje 10-latek

Jak informuje PAP, której depeszę opublikowało Radio Zet, do tragedii na plaży miejskiej w Kajkowie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło w niedzielę przed godziną 15. Do policji trafiło zgłoszenie dotyczące 10-letniego chłopca, który zniknął pod wodą. Mimo udzielonej pomocy chłopca nie udało się uratować.

Ostróda. W jeziorze Sajmino utonął 10-letni chłopiec

- Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach dziecko przebywało na plaży, kto sprawował nad nim opiekę i w jakich okolicznościach doszło do utonięcia - przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie asp. Tomasz Markowski. Jak informuje PAP, plaża nad jeziorem Sajmino jest strzeżona.

RCB apeluje o zachowanie ostrożności

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w niedzielę, że tylko ubiegłej doby w Polsce utonęło osiem osób. Do tragicznych zdarzeń doszło w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, mazowieckim i łódzkim. RCB apeluje, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, zakładać kapok, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała dwieście czterdzieści jeden utonięć.