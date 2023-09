Pożegnalne ognisko zamieniło się w rzeź. Po 20 godzinach tortur miał prosić: "Dobijcie mnie"

Lata 90. uznaje się za złote czasy dla polskich organizacji przestępczych. Wśród działających wtedy najgroźniejszych struktur zrzeszających gangsterów można wymienić m.in. słynną mafię pruszkowską, gang wołomiński czy grupę żoliborską. - Jak opowiadam dzisiaj o tym, co się działo w Warszawie w latach 90., to niektórzy młodzi ludzie nie chcą mi w to uwierzyć. A było tak, że kilka razy dziennie wybuchały bomby, porywano ludzi dla okupu i dochodziło do strzelanin na ulicach - wspominała w programie "Gry Uliczne" Grażyna Biskupska. Była szefowa Wydziału ds. Walki z Terrorem Kryminalnym, nadzorowała śledztwo ws. brutalnego morderstwa 19-letniego maturzysty, które w 1997 r. wstrząsnęło ludźmi w całej Polsce.

Zabójstwo maturzysty. Tomek chciał pożegnać się z kolegami. Imprezę przerwała im grupa dresiarzy

Tomasz Jaworski miał przed sobą świetlaną przyszłość. 19-latek z powodzeniem zdał egzamin dojrzałości, a uzyskane w ten sposób wyniki dawały mu szansę na studia na Politechnice Warszawskiej. Młody mężczyzna obrał sobie za cel architekturę, marzył o własnoręcznym zaprojektowaniu domu dla swoich rodziców. Jego ambitne plany zostały jednak brutalnie przerwane, gdy znalazł się w nieodpowiednim miejscu i czasie.

Był piątkowy wieczór 13 czerwca 1997 r. Tomasz spotkał się z grupą ok. 30 osób w warszawskim Parku Młocińskim. Wraz z kolegami i koleżankami z liceum zorganizowali pożegnalne ognisko. Około północy na imprezę niespodziewanie wtargnęła grupa dresiarzy z Łomianek. Pijani agresorzy z kijami bejsbolowymi zaatakowali bawiącą się młodzież. Wystraszeni maturzyści rozbiegli się po terenie parku.

Kolejną ofiarą dresiarzy padli pasażerowie samochodu marki Ford zaparkowanego na pobliskim parkingu. Przebywający w środku mężczyzna i kobieta nie byli w żaden sposób powiązani z zaatakowanymi wcześniej młodymi ludźmi. Gdy uciekali przed bandytami rozbijającymi ich auto, przypadkiem uszkodzili pojazd należący do agresorów. Sprowokowana tym zdarzeniem grupa wróciła na łąkę w parku, chcieli siłą wydobyć od maturzystów informacje na temat kierowcy Forda. Tomasz był jedną z osób, które schowały się przed nimi w krzakach. Gdy 19-latek odczekał w ukryciu dłuższą chwilę, podjął próbę nawiązania kontaktu z rówieśnikami. Jego gwizdnięcie zwróciło uwagę napastników.

Przeżył 20 godzin tortur. Swoich oprawców prosił, by go dobili

Dresiarze złamali na głowie Tomasza kij bejsbolowy, pobili go i załadowali do samochodu. Katowali 19-latka, przytrzaskiwali jego głowę i rękę klapą od bagażnika. Większość tortur miała miejsce w mieszkaniu 24-letniej Moniki Sz. zlokalizowanym na Bródnie. Tomasz został w nim przykuty do kaloryfera. Przez ok. 20 godzin młody mężczyzna był bity i poniżany, doświadczył również przypalania papierosem, a oprawcy obcięli jego włosy. Gdy w końcu dotarło do nich, że Tomasz nie zna kierowcy forda, uznali, że muszą się go pozbyć, bo prawdopodobnie zgłosiłby się na policję.

W tym celu udali się nad Kanał Żerański. 34-letni Marek Sz. i 19-letni Tomasz K. (imiennik i rówieśnik maturzysty) zajęli się wykopaniem dołu, podczas gdy Monika Sz. zagadywała poturbowanego Tomasza. 19-latek zginął od czterech ciosów zadanych w okolice serca. Jak pisała "Wyborcza Classic", jeszcze przed śmiercią, po pierwszym pchnięciu miał wypowiedzieć słowa: "Dobijcie mnie". Okaleczone ciało maturzysty zostało wrzucone do dołu i zakopane.

Zdradziły ich umyta podłoga i niedoprany dywan. "Zapaliło mi się światełko"

Dochodzenie ruszyło za sprawą zgłoszenia, które dotyczyło napadu na pojazd marki Ford. W wyniku poszukiwań napastników policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy przemieszczali się po Łomiankach w zakrwawionych koszulach. - Postanowiłam dokładnie ich przesłuchać. Weszłam w tym celu do dyżurnego i usłyszałam, jak jakaś zapłakana kobieta opowiada, że jej syn Tomek nie wrócił na noc do domu, że sprawdzili już szpitale i teraz przyszli z mężem zgłosić zaginięcie. Kiedy powiedziała, że jej syn miał się bawić przy ognisku w parku Młocińskim, zapaliło mi się światełko - opowiadała w "Policyjnym Pitawalu" Grażyna Biskupska, pełniąca wtedy funkcję komisarz w wydziale dochodzeniowym komendy rejonowej na warszawskim Żoliborzu.

Przesłuchując świadków, śledczy zdołali wpaść na trop Roberta W., który brał udział w starciu w parku. W poniedziałek wieczorem wyjawił policji miejsce zamieszkania Moniki Sz. Na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało na to, że Tomasz mógł być tam przetrzymywany. Uwagę funkcjonariuszy przykuła jednak świeżo umyta podłoga, która wyróżniała się na tle zaniedbanego mieszkania. W piwnicy budynku znaleziono natomiast zaprany dywan, na którym ujawniono plamy oraz włosy zaginionego Tomasza. Przebywająca w mieszkaniu Monika Sz. oraz dwaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Proces zabójców Tomasza Jaworskiego. Monika Sz. nie okazała skruchy

Okaleczone ciało maturzysty odnaleziono w środę 18 czerwca. Biegłym udało się zabezpieczyć nóż ze śladami krwi, który bandyci wyrzucili do kanału. Proces ws. morderstwa ruszył rok później. Na ławie oskarżonych przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie zasiadło dziewięć osób. Monika Sz., Tomasz K. i Marek Sz. usłyszeli zarzut dokonania zabójstwa. Pozostałym uczestnikom procesu zarzucono natomiast udział w rozboju, uprowadzenie i ukrywanie morderstwa.

W trakcie trwania czynności procesowych Monika Sz. nie przyznała się do winy, utrzymując, że bała się sprzeciwić agresywnym mężczyznom w obawie o dwójkę swoich dzieci. Wszystkie dowody wskazywały jednak na to, że to właśnie ona miała decydujący głos i kierowała grupą. Pierwsze wyroki ws. morderstwa zapadły 19 listopada 1998 r. Ostatecznie po podjętych przez oskarżonych próbach odwołania sąd skazał Monikę Sz. i Tomasza K. na dożywocie, wobec Marka Sz. stosując natomiast karę 25 lat więzienia.