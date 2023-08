W sobotę 19 sierpnia po godzinie 13:00 służby zostały zadysponowane do pożaru i wybuchu w domu, znajdującym się w Starym Gostyniu w województwie wielkopolskim. - W miejscu zdarzenia strażacy zastali dym wydobywający się z okien budynku jednorodzinnego. Trzy osoby poszkodowane, z oparzeniami kończyn, same opuściły budynek - powiedział dyżurny wielkopolskich strażaków w rozmowie z PAP.

REKLAMA

Zobacz wideo Strażak: Niskie pensje zagrażają bezpieczeństwu

Pożar i wybuch w domu w Starym Gostyniu. Straż pożarna wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Poza poparzeniami jedna z osób miała także rany cięte od szkła. Najpewniej były one spowodowane wybuchem i pęknięciem szyby lub lustra w domu. Jak dodaje gostynska.pl, poszkodowane to kobiety w wieku 31, 33 i 52 lat. - Życiu osób poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała oficer prasowa KPP w Gostyniu podkomisarz Monika Curyk.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przed włączeniem odkurzacza w zamkniętym pomieszczeniu użyto znacznej ilości środka owadobójczego w sprayu, co mogło doprowadzić do nagromadzenia się gazu. W związku z tym mogło dojść do wybuchu i pożaru. Okoliczności zdarzenia nadal są wyjaśniane.

Zalał płonący olej wodą. Wysokie ciśnienie wyważyło drzwi i okno

W domu mieszkało siedem osób. Nieruchomość nie nadaje się obecnie do zamieszkania

Jak informuje portal elka.pl, w wyniku zdarzenia aż siedem osób straciło miejsce zamieszkania. Pomoc poszkodowanym organizowana jest teraz przez sołtysa i samorząd gminy. Pomagają także sami mieszkańcy wsi.

Polska w zasięgu dwóch stref burz. Temperatura może zaskoczyć

- Są potężne zniszczenia, nie wiadomo, jak to się stało, że pożar tak szybko objął całą górę domu. Są osoby ranne. Jest to duża rodzina, staramy się, aby jak najszybciej zabezpieczyć miejsce, bardzo pomaga społeczność wsi. Działamy, aby jak najszybciej dostarczyć kontener i zabezpieczyć okna, które nie mają szyb. Przygotowujemy mieszkanie dla całej rodziny, bo w tym, nie da rady mieszkać, są dość duże zniszczenia, no i organizujemy wszelkie potrzebne rzeczy dla tej rodziny - przekazał wiceburmistrz Gostynia Grzegorz Skorupski