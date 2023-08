W jednym z mieszkań w Golubiu-Dobrzyniu doszło do niebezpiecznej sytuacji. 26-letni mężczyzna, widząc płonący w garnku olej, włożył go do zlewu i zalał wodą. Wysokie ciśnienie skutkowało wyważeniem okna i drzwi. Poszkodowany trafił do szpitala z poparzeniami klatki piersiowej i ręki.

5 fot. KP PSP Golub-Dobrzyń Otwórz galerię Na Gazeta.pl