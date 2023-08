Pogoda w niedzielę 20 sierpnia zapowiada się upalnie, ale synoptycy zapowiadają, że mieszkańców konkretnych obszarów zaskoczą burze z gradem. Według doniesień IMGW, Polska znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżu znad południowej Skandynawii, a od zachodu nasunie się strefa chłodnego frontu.

Pogoda na niedzielę. Synoptycy z IMGW zapowiadają upały i burze z gradem

Synoptycy z IMGW zapowiedzieli, że pogoda miejscami zaskoczy, co sprawi, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem oraz opadami deszczu do około 20 mm i porywami wiatru do 70-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu do 33 stopni na wschodzie. Nad morzem i w dolinach karpackich będzie z kolei od 23 do 25 stopni. W Polsce wiatr będzie miał kierunek północno-zachodni.

IMGW wydał alerty drugiego stopnia przed upałem dla całej Polski z wyjątkiem województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, północno-zachodnich powiatów warmińsko-mazurskiego i południowych powiatów woj. małopolskiego i śląskiego. Pojawiły się także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i części woj. dolnośląskiego. Synoptycy poinformowali, że gwałtowne burze mogą występować w dwóch strefach. We wschodniej Polsce pojawią się burze wewnątrzmasowe, rozwijające się na skraju górnego klina. Natomiast burze w zachodniej Polsce będą związane z przemieszczającym się chłodnym frontem.

Szczegółowa pogoda na niedzielę dla poszczególnych województw. Gdzie pojawią się upały?

Synoptycy zapowiadają, że w województwie zachodniopomorskim i pomorskim wystąpi umiarkowane zachmurzenie, które czasem wzrośnie do dużego. Towarzyszyć będą mu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na zachodzie do 29 stopni na wschodzie. Nad morzem termometry wskażą około 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a podczas burz osiągnie do 70km/h.

W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze będą przemieszczać się zachodu na wschód. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, a w czasie burz porywy osiągną do 65 km/h.

W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim wystąpi zachmurzenie umiarkowane, a okresami wzrośnie do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 do 30 stopni. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz jego porywy wyniosą do 70 km/h.

Województwo mazowieckie, łódzkie i lubelskie będzie zmagać się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, ale lokalnie pojawią się rozpogodzenia. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 33 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywy osiągną do 65 km/h.

W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim wystąpi zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie mogą pojawić się również burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 32 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 27 do 29 stopni. Natomiast w szczytowych partiach Sudetów temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burz powieje w porywach do 60 km/h.

W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim pojawi się zachmurzenie umiarkowane, które okresami będzie wrastać do dużego. Synoptycy z IMGW informują, że miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni, natomiast w rejonach podgórskich od 27 do 29 stopni. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz porywy zwiększą się do 65 km/h.