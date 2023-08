"Z żalem informujemy, że w sobotę 19 sierpnia 2023 r., w 57. roku życia, zmarł ks. Piotr Z. SDB, posługujący w naszej parafii. O terminie uroczystości pogrzebowych poinformujemy wkrótce. Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego ks. Piotra i jego rodziny. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie..." - takie oświadczenie pojawiło się w sobotę na stronie Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Wojciecha w Pile.

REKLAMA

Świnoujście. Zmarł salezjanin Piotr Z. Duchowny miał 57 lat

Sprawa księdza Piotra Z. stała się głośna w piątek 18 sierpnia, gdy radna Dominika Jackowski udostępniła w mediach społecznościowych wpis jednej z kobiet, która dzień wcześniej (w czwartek 17 sierpnia) odpoczywała na jednej z plaż w Świnoujściu. Kobieta oskarżyła mężczyznę o nieobyczajne zachowanie i przekazała, że został zatrzymany przez świadków.

Rzecznik prasowy policji w tym mieście potwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin, że funkcjonariusze interweniowali wobec mężczyzny, który miał masturbować się na plaży. Za "nieobyczajny wybryk" został ukarany mandatem. Rzecznik policji zaprzeczył, by świadkiem incydentu było dziecko, w związku z czym "skończyło się na mandacie, a nie zatrzymaniu mężczyzny". Do sprawy odniosła się także Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego, która zapewniła o współpracy ze służbami, które miały wyjaśnić to zdarzenie.

Kobieta udostępniła dwa zdjęcia, na których było widać niezanonimizowany wizerunek mężczyzny. Dodatkowo radna przekazała, że ukaranym mandatem był ksiądz Piotr Z., podając jego imię i nazwisko oraz miejsce, w którym odprawiał posługę duszpasterską. Po informacji o śmierci duchownego polityczka usunęła wpis z mediów społecznościowych.

Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że Piotr Z. zginął w wyniku potrącenia przez pociąg.