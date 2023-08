Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy (woj. łódzkie, powiat łęczycki) otrzymali w czwartek 17 sierpnia około godziny 6:00 rano zgłoszenie o zaginięciu 15-letniego chłopca na terenie gminy Świnice Warckie. Z przekazanych informacji wynikało, że nastolatek spędzał tam wakacje. Jeden z członków rodziny zauważył jednak nieobecność 15-latka i jego psa.

Łęczyca. Chłopiec spędzał wakacje na wsi i wybrał się na spacer. Znalazła go policja

Zaginiony chłopiec nie miał przy sobie telefonu i nie był zaznajomiony z okolicznym terenem. Rodzina początkowo rozpoczęła poszukiwania we własnym zakresie, ale kiedy to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, postanowiła zgłosić sprawę służbom. Policja rozpoczęła poszukiwania, do których zaangażowano wszystkie patrole i przewodnika z psem. Po kilku godzinach przeczesywania lasów i okolic funkcjonariusze odnaleźli 15-latka, który znajdował się kilometr od domu.



Chłopiec przebywał w zaroślach i utknął w głębokim rowie wypełnionym błotem. Policjant wszedł w mokradła i wydostał przerażonego chłopca, po czym mundurowi udzielili mu natychmiastowej pomocy przedmedycznej. Na miejsce przybył także zespół pogotowia ratunkowego, który stwierdził u 15-latka wychłodzenie organizmu i przewiózł go do szpitala.

Policja apeluje o niezwłoczną reakcję w takich wypadkach. Co zrobić w przypadku zaginięcia bliskiego?

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy zaapelowała, żeby w takich przypadkach niezwłocznie zgłosić sprawę, dzwoniąc na numer 112. Wiele sytuacji wymaga natychmiastowej reakcji i liczy się w niej każda sekunda. Funkcjonariusze przekazali także ważne kwestie przy poszukiwaniu osób zaginionych: