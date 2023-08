Sprawę nagłośniła szczecińska radna Dominika Jackowski. Z informacji przekazanych polityczce przez zgłaszającą wynika, że w czwartek 17 sierpnia około godziny 16 został złapany mężczyzna, który miał masturbować się na plaży w Świnoujściu. Mężczyzna został zatrzymany przez matkę dziewczynki, która miała widzieć to zdarzenie oraz przypadkowego przechodnia. Później sprawę przejęła policja.

Świnoujście. Ksiądz miał masturbować się na plaży pełnej ludzi. Został ukarany mandatem

"Tłumaczył się, że podnieca go widok fal. Podobno ukarany mandatem" - napisała radna dodając, że zatrzymanym okazał się ksiądz Piotr Z., który pracuje jako katecheta i uczy w szkole podstawowej oraz przedszkolu. Duchowny ma być odpowiedzialny za przygotowywania do I Komunii świętej oraz bierzmowania w parafii Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie na osiedlu Gumieńce.

Rzecznik prasowy policji w tym mieście potwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin, że funkcjonariusze interweniowali wobec mężczyzny, który miał masturbować się na plaży. "Za nieobyczajny wybryk" został ukarany mandatem. Rzecznik policji zaprzeczył, by świadkiem incydentu było dziecko, w związku z czym "skończyło się na mandacie, a nie zatrzymaniu mężczyzny".

Zgodnie z przepisem art. 140 Kodeksu wykroczeń, kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu od pięciu do 30 dni, ograniczenia wolności w wymiarze miesiąca, grzywny od 20 do 1500 złotych lub karze nagany. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", sytuacja księdza może się zmienić, jeśli na policję zgłosi się matka dziecka i potwierdzi, że jej córka wszystko widziała.

Radna Dominika Jackowski odniosła się do artykułu Radia Szczecin podkreślając, że do zdarzenia miało dojść wśród innych osób, które przebywały na plaży, więc było to w miejscu publicznym. Polityczka zaznaczyła, że będzie interweniowała w tej sprawie i postara się o to, by ukarany mandatem duchowny nie mógł uczyć dzieci.

Salezjanie wydali oświadczenie w sprawie księdza Piotra Z.

W sobotę 19 sierpnia na stronie Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Wojciecha w Pile pojawiło się oświadczenie w sprawie zdarzeń ze Świnoujścia. Komunikat został podpisany przez rzecznika prasowego inspektorii, księdza Krzysztofa Rudzińskiego.

W związku z wydarzeniami, o których poinformowano na portalu społecznościowym Facebook, dotyczącymi osoby naszego współbrata ks. Piotra Z. informujemy, iż sprawa została zgłoszona Policji i przekazana kompetentnym organom. Przełożony Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile został o sprawie poinformowany i trwa proces wyjaśniający. Na chwilę obecną nie posiadamy więcej informacji w tej sprawie. Zapewniamy o gotowości do współpracy z odpowiednimi służbami, jak również, że zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu tej sytuacji.

- można przeczytać w komunikacie. Z kolei proboszcz parafii, w której pracuje ksiądz Piotr Z., odmówił mediom komentarza.