Od zabójstwa trojga chłopców w Płocku (woj. mazowieckie, powiat płocki) w 2022 roku minęło 1,5 roku. Matka dzieci, pani Małgorzata, nadal nie jest w stanie wrócić do miasta i przeżywa tragedię, która spotkała jej rodzinę. - Ciężko się odnaleźć. I to nie jest tak, że czas leczy rany, bo jest coraz gorzej, tęsknota jest coraz większa - powiedziała kobieta w rozmowie z "Uwagą" i ujawniła w reportażu, jak wyglądało życie z partnerem Radosławem, który został zatrzymany w sprawie zabójstwa dzieci.

Zobacz wideo Policja aresztowała 34-latka podejrzanego o zabójstwo. Miał ponad promil alkoholu w organizmie

Płock. Podejrzany o zabójstwo dzieci miał zrobić się zazdrosny. Matka twierdzi, że początkowo nic nie wskazywało, że dojdzie do tragedii

- Był spokojny. Bardzo szedł za dzieciakami. Dzieciaki się nie kłóciły, z nim też nie - przekazała pani Małgorzata i dodała, że wszystkim zajmował się najstarszy syn Piotrek, który w chwili śmierci miał 17 lat. - Radosław chodził tylko do pracy na rano i po 15 wracał, a wszystko robił Piotrek. On ubierał chłopców, zaprowadzał do szkoły, odbierał ich. Odrabiał z nimi lekcje i nawet gotował. On (Radosław przyp. red.) tak strasznie chwalił Piotrka - opowiadała kobieta w rozmowie z "Uwagą". - Nie mam w ogóle pojęcia, co to spowodowało - dodała ze łzami w oczach.

43-letni Radosław K. był w związku z panią Małgorzatą od prawie 10 lat. Pracował jako budowlaniec i nie miał w przeszłości problemów z prawem. Partner kobiety miał nadużywać alkoholu, ale od trzech miesięcy przed tragedią udawało mu się zachować trzeźwość. Nocą 8 marca mężczyzna miał kupić wódkę na stacji benzynowej. Para rozmawiała ze sobą do godziny 2:00 w nocy, ale zdaniem pani Małgorzaty podczas rozmowy nie nastąpiła kłótnia, ani nie poruszyli żadnego trudnego tematu. - On zawsze mówił, że problemy są po to, żeby je rozwiązywać - powiedziała matka dzieci. Radosław K. zamierzał się oświadczyć kobiecie podczas jej urodzin, ale najpierw zapytał o zdanie dzieci.

Matka nie mogła być z dziećmi przez trzy miesiące przed tragedią, ponieważ jej najmłodsze dziecko zachorowało na białaczkę. Kobieta opiekowała się Oliwią podczas jej pobytu w szpitalu w Warszawie. - Był taki moment, że zrobił się zazdrosny, że ja jestem tam, że go nie ma. Pytał się, czy są tam tatusiowie. Ja mówię, że tak, że są, że tutaj rodzice się wymieniają - stwierdziła pani Małgorzata.

Zabójstwo w Płocku. Biegli psychiatrzy wydali opinię. "To jest dla mnie chore. Wyjdzie i będzie się cieszył wolnością?"

Po dwumiesięcznej obserwacji biegli psychiatrzy wydali opinię, że u podejrzanego o zabójstwo występuje choroba psychiczna oraz zniesiona poczytalność. - Rozpoznawanie urojeń w Polsce jest nadużywane. Osoby z psychozą na ogół nie przygotowują się, to ma charakter impulsu, jest nagłe. Dodatkowo osoby w psychozie na ogół nie chowają się. Psychoza to znosi, czyli on wiedział, że spotyka go kara. Wiedział, czyli odróżniał dobro od zła - ocenił dr med. Jerzy Pobocha, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej w rozmowie z "Uwagą".

Stan psychiczny Radosława K. oznacza, że prokuratura ma prawo umorzyć sprawę, co spowoduje, że mężczyzna nie zostanie wówczas skazany, ale skierowany do zakładu psychiatrycznego. - Nie zgadzam się z opinią, którą wydali, że był niepoczytalny. Ze względu na to, że po tym wszystkim normalnie wsiadł sobie w samochód. Zabrał wszystkie rzeczy, wsiadł w samochód i odjechał - powiedziała pani Małgorzata. - On po części też mnie zabił. Straciłam dzieci. Chcę, żeby poniósł za to odpowiednią karę: dożywotnie pozbawienie wolności. Chłopców już nie odzyskam, ale chcę, żeby moja córka mogła być spokojna, że nic jej nie grozi - dodała kobieta.

Pełnomocniczka kobiety oznajmiła, że w jej przekonaniu pojawiły się wątpliwości, co do rzetelności opinii biegłych. - Wnioski opinii nie są spójne z procesem badawczym i przede wszystkim z zachowaniem tego pana. Nie pojawiły się u niego pytania: co ja zrobiłem, co się ze mną dzieje, ujawnię się. W moim przekonaniu świadczy to o tym, że w chwili czynu był poczytalny - oceniła zabójstwo mec. Agnieszka Grzywka-Kulas.

Mieszkańcy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku również wyrazili swoje obawy i domagają się surowej kary dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo dzieci. - Na wizji lokalnej pokazał wszystko, gdzie się ukrywał, a później co? Zrobili z niego niepoczytalnego? To jest dla mnie chore. Wyjdzie i będzie się cieszył wolnością? Ja sobie nie wyobrażam, żeby on wyszedł na wolność - dodała sąsiadka rodziny, pani Monika. Prokuratura poinformowała, że śledztwo jest na zaawansowanym etapie i zgromadzono całość materiału dowodowego. Postanowiono powołać kolejny zespół biegłych, który oceni poczytalność Radosława K. w chwili zabójstwa i to, czy może on stanąć przed sądem.

Jak informowaliśmy, 9 marca 2022 roku strażacy znaleźli ciała trzech ofiar w jednym z mieszkań w Płocku. Koleżanka jednego z nastolatków zgłosiła wówczas brak kontaktu z nim. Śledczy odkryli rany cięte szyi na zwłokach chłopców w wieku 9, 12 i 17 lat. Policja rozpoczęła poszukiwania ojca najmłodszego z nastolatków, który zajmował się dziećmi pod nieobecność matki. Podejrzany o zabójstwo Radosław K. ukrywał się, ale został rozpoznany 17 marca ubiegłego roku przez funkcjonariusza po służbie. Przy 42-latku znaleziono nóż.