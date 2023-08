Jak informuje serwis fanipogody.pl, w sobotę 19 sierpnia Polska znajdzie się pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia i płytkiej zatoki niżowej, która powoduje, że pogoda w naszym kraju utrzymuje się na podobnym poziomie. Będzie więc bardzo ciepło za sprawą napływu zwrotnikowego powietrza, ale też aura może być bardziej chwiejna, niż miało to miejsce w ostatnich dniach. Tworzyć się będą bowiem silne burze, które przybiorą formy multikomórek, burz pulsacyjnych (burz, które w krótkim czasie generują gwałtowne zjawiska) i superkomórek burzowych.

Pogoda na sobotę 19 sierpnia. IMGW wydało alerty przed upałem i burzami

Na sobotę 19 sierpnia wydane zostały także ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy z IMGW wydali pomarańczowe alerty przed upałem dla wszystkich województw w kraju, z wyłączeniem województwa zachodniopomorskiego i północnej oraz zachodniej części Pomorza. "Temperatura maksymalna od 30 stopni do 33 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 stopni do 20 stopni" - czytamy w komunikacie, który informuje także o zjawisku tropikalnych nocy.

Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. Alerty drugiego stopnia wydane zostały dla województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz południowych powiatów województwa śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - czytamy w treści ostrzeżenia.

W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, północnych powiatach woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego, we wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz w południowych powiatach woj. pomorskiego obowiązują alerty pierwszego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - czytamy w ostrzeżeniu.

Najbardziej intensywne burze zapowiadane są w południowej i wschodniej Polsce

Jak dodaje serwis fanipogody.pl, lokalnie suma opadów może wzrosnąć do 50-70 mm, prowadząc do zalań, a nawet powodzi błyskawicznych. Przyczyni się do tego duża wodność atmosfery, która zawsze związana jest z ulewnymi opadami, a także zjawisko training storms, które związane jest z dobudowywaniem się frontu na jego końcu. Pojawią się też burze pulsacyjne, które w krótkim czasie i na niewielkim obszarze generują silne zjawiska pogodowe, takie jak wichura, ulewa czy gradobicie.

Burze mają być najintensywniejsze na południu, południowym wschodzie i wschodzie kraju. Na ogół będą to pojedyncze komórki burzowe, ale mogą wytworzyć się klastry wielkokomórkowe lub superkomórki burzowe.