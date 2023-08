Gdzie jest burza? Łódź zalana, wielkie kłopoty PKP. Alerty RCB dla 10 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, do których może dojść wieczorem oraz w nocy z 18 na 19 sierpnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało również ostrzeżenia przed możliwymi burzami w większości kraju.

Gdzie jest burza? Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem w większości województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości ostrzegające przed ulewnym deszczem oraz możliwymi podtopieniami. Niebezpieczne zjawiska pogodowe w najbliższych godzinach mogą się pojawić przede wszystkim w 10 województwach:

łódzkim - powiaty: opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, tomaszowski, kutnowski, łowicki, rawski, Skierniewice i skierniewicki,

wielkopolskim - powiaty: kolski, turecki, poddębicki, łęczycki, zgierski, pabianicki, łódzki wschodni, brzeziński oraz Łodzi,

kujawsko-pomorskim - powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, wąbrzeski, Toruń, toruński, świecki, chełmiński, aleksandrowski i żniński; lipnowski, Włocławek, włocławski, rypiński,

świętokrzyskim - powiat: konecki,

dolnośląskim - powiaty: kłodzki, oleśnicki, trzebnicki, Wrocław i wrocławski

zachodniopomorskim - powiaty: białogradzki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, świdwiński, choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin i wałecki,

śląskim - powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Chorzów, cieszyński, Częstochowa, częstochowski, Dabrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, pszczyński, Siemianowice Śl., Sosnowiec, Tychy, zawierciański, żywiecki.

małopolskim - powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki, wielicki; nowosądecki i Nowy Sącz,

mazowieckim - powiaty: gostyniński, Płock, płocki, sierpecki, sochaczewski i żyrardowski,

opolskim - powiaty: kluczborski, oleski, Opole i opolski, namysłowski

Synoptycy z IMGW przekazali, że najbliższa noc będzie obfitować w nagłe zjawiska pogodowe. "Burze mogą być z gradem, opadami do 20 mm i porywami wiatru do 60 km/h. Nad ranem lokalne mgły. Temperatura minimalna od 17 st. C do 20 st. C, w rejonach podgórskich od 13 st. C do 16 st. C. Wiatr zwykle słaby, z kierunków wschodnich" - czytamy w komunikacie.

Nawałnica przeszła nad Łodzią. Zalane ulice, powalone drzewa

Zalane ulice, piwnice, szpitale, przychodnie, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe i przejścia podziemne, zwalone drzewa i konary oraz pożary spowodowane uderzeniem pioruna, to efekt gwałtownej burzy, która dziś w południe przeszła nad Łodzią i regionem łódzkim. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała nagrania przedstawiające trudną sytuację w Łodzi.

Gazeta regionalna "Dziennik Łódzki" pisze, że nawałnica spowodowała między innymi podtopienie skrzyżowania alei Politechniki i ulicy Wróblewskiego oraz ulicy Żeromskiego i alei Mickiewicza, gdzie woda - zarówno na jezdni pod wiaduktem jak i w przejściu podziemnym - sięgała kolan. Dziennik donosi, że w rozlewisku w pobliżu Dworca Kaliskiego utknął samochód dostawczy.

Pogoda na dziś. Wysoka temperatura i gwałtowne burze. Kiedy koniec upałów?

Pioruny, które uderzyły w budynki w kilku miejscach miasta, a także w ościennych gminach, spowodowały zaprószenie ognia. Do godz. 18.30 w woj. łódzkim zgłoszono 161 interwencji związanych z usuwaniem skutków burzy. W Łodzi odnotowano 54, w Zgierzu 28, natomiast w Tomaszowie 25.

"Od godziny 14:40 z powodu usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym po burzy wystąpiły utrudnienia na odcinku Kutno - Łódź Kaliska" - poinformowało PKP Intercity.

Silna ulewa przeszła również przez Tomaszów Mazowiecki. "Woda płynie ulicami. Niestety, sytuacja jest tam trudna" - przekazała Sieć Obserwatorów Burz.

Do potężnego wyładowania atmosferycznego doszło w trakcie burzy w rejonie Grodziska Mazowieckiego. Piorun uderzył niedaleko jednego z domów.