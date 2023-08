W czwartek 17 sierpnia bielska Fundacja Serca dla Maluszka przekazała informację o śmierci pani Ewy Bebek z Bielska-Białej. W 2019 roku kobieta została okradziona w swoim mieszkaniu, po czym fundacja zorganizowała zbiórkę, aby pomóc seniorce. Wówczas o historii kobiety dowiedziała się cała Polska.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza z piorunami przeszła nad Warszawą. Było niebezpiecznie

Bielsko-Biała. Zmarła pani Ewa Bebek. Seniorka miała 103 lata

"Wspaniali SuperBohaterowie, Ziemskie Anioły (jak to Babcia Ewa lubiła o Was mówić)... Przychodzimy dzisiaj do Was z niezwykle przykrą informacją. Pani Ewa Bebek 15 sierpnia 2023 roku odeszła we śnie..." - napisała w czwartek Fundacja Serca dla Maluszka. Przedstawiciele fundacji zapewnili również, że w ostatnich dniach seniorka przebywała u jednej ze swoich opiekunek. "Kilka dni przed swoim odejściem, Babcia Ewa cieszyła się z wakacji u rodziny Pani Danusi (cudownej opiekunki), które przepełnione były radością i bliskością, co udało się uwiecznić na kilku fotografiach" - podano we wpisie.

"Babcia Ewa miała zapewnioną wspaniałą opiekę, była pod stałą kontrolą lekarską i mieszkała w godnych warunkach. A to wszystko Wasza zasługa!" - dodała fundacja. Poinformowano również, że pogrzeb pani Ewy odbędzie się 19 sierpnia 2023 roku o godz. 13:30 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku.

Bielsko-Biała. Odnaleziono 14-letniego Igora M. "Jest cały i zdrowy"

Bielsko-Biała. Seniorka została okradziona, ruszyła zbiórka, która wszystkich zaskoczyła

We wrześniu 2019 roku pani Ewa została okradziona ze wszystkich swoich oszczędności przez grupę złodziei. W mieszkaniu kobiety w Bielsku-Białej pojawiła się para oszustów, która podała się za pracowników administracji. Jak się później okazało, wykorzystując nieuwagę seniorki, do mieszkania weszła kolejna osoba, która wyniosła z sypialni oszczędności pani Ewy - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl.

Śmierć wójta Jaworza. Prokuratura otrzymała z Włoch materiały ze śledztwa

Fundacja Serca dla Maluszka zorganizowała wówczas zbiórkę "dla babci Ewy", aby pokryć opłaty za zamieszkanie oraz zapewnić seniorce podstawowe artykuły spożywcze. Jak się później okazało, historia pani Ewy poruszyła rzesze ludzi i zebrano ponad 600 tys. złotych.