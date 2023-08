W sieci zawrzało ws. "lex Tusk". "Tchórzliwie i po cichutku partia rządząca się wycofała". [KOMENTARZE]

18 sierpnia Marek Ast poseł Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że w obecnej kadencji nie zostanie powołana komisja ds. badania wpływów rosyjskich. Ta decyzja wywołała wiele komentarzy wśród polityków i dziennikarzy.

Komisja ds. "Lex Tusk" nie zostanie powołana. "Kompromitacja i sznur na szyję"

Powołanie komisji ds. "Lex Tusk" będzie jednym z zadań dla Sejmu kolejnej kadencji - przekazał Marek Ast. Ta decyzja spotkała się z wieloma komentarzami w mediach społecznościowych.

"Lex Tusk" ugrzęzło w Sejmie. Komisja nie będzie powołana w tej kadencji

"Koniec 'lex Tusk'. Kompromitacja i sznur na szyję PiS. Tchórzliwie i po cichutku partia rządząca wycofała się właśnie ze swojego sztandarowego projektu - ludowego trybunału, który miał przed wyborami pogrążyć lidera opozycji Donalda Tuska" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński.

"Komisja ds. rosyjskich wpływów była rzekomo pilnie potrzebna. PiS liczył, że wywoła w ten sposób trwałą polaryzację, zagna wszystkich do korzystnych dla siebie okopów i zamieni wybory w przewidywalne starcie Kaczor vs Donald. Nie udało się, więc komisji nie będzie" - napisał poseł Adrian Zandberg z partii Lewica Razem.

"Jarosław Kaczyński unika debaty z Donaldem Tuskiem, minister ucieka z debaty sejmowej, a teraz PiS wycofuje się z "lex Tusk". Ciekawa ta ich strategia wyborcza" - napisała Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu.

Michał Szczerba poseł Platformy Obywatelskiej, stwierdził, że "Duda został z tym podpisem pod ruską komisją jak Himilsbach z angielskim!" (Jan Himilsbach, polski aktor, pisarz i scenarzysta - red.).

"Gorzej niż Himilsbach z angielskim: Uczysz się? - pytali znajomi Jana. - Nie. Jeszcze nie. Spielberg się rozmyśli, a ja z tym angielskim zostanę jak ten c*** – odpowiadał Himilsbach. W wypadku "lex Tusk" PiS się rozmyślił" - napisał jeden z użytkowników, przywołując wystąpienie Andrzeja Dudy.

Komisja ds. "Lex Tusk" ma powstać w kolejnej kadencji

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast przyznał, że przygotowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy, która weszła w życie w sierpniu, znacząco opóźniła powołanie wspomnianej wcześniej komisji.

PiS porzuca "lex Tusk". "15 października kapitulacja będzie bezwarunkowa"

- Nikt niczego nie odpuszcza. Elementem bezpieczeństwa Polaków jest transparentność, a komisja ds. weryfikacji służb rosyjskich w Polsce - tzw. LexAntyPutin - ma być jednym z gwarantów, który wyeliminuje wpływy rosyjskiej agentury z Polski - przekazał Ast, cytowany przez PAP. - Dążymy do tego, by taka komisja powstała. Jak będzie ogłoszony termin zgłoszeń członków, do tej komisji PiS przedstawi swoich kandydatów. W tej chwili prowadzimy rozmowy w tej sprawie - dodał polityk.