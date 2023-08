Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach zajmują się sprawą wikariusza z parafii w gminie Przodkowo (woj. pomorskie). - Kartuscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. Z uwagi na charakter sprawy, na ten moment nie będziemy udzielać informacji - odpowiedziała dziennikarzom "Expressu Kaszubskiego" Aldona Domaszk, rzeczniczka prasowa KPP w Kartuzach.

Przodkowo. Skargę na księdza złożyły co najmniej trzy osoby

Według ustaleń lokalnych dziennikarzy skargę na zachowanie wikariusza wobec młodzieży miały złożyć co najmniej trzy osoby. "Express Kaszubski" skontaktował się z biskupem diecezji pelplińskiej. Rzecznik prasowy diecezji odmówił udzielenia informacji w sprawie postępowania toczącego się wobec duchownego z parafii w gminie Przodkowo.

Parafie z gminy Przodkowo podlegają diecezji pelplińskiej. 28 lutego 2020 roku został w niej również wydany dokument: "Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej".

"Z osobami nieprzestrzegającymi niniejszych wytycznych, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży przeprowadza rozmowę, z której zostanie sporządzona notatka służbowa, przekazana biskupowi diecezjalnemu" - czytamy w dokumencie. Z dalszej części dowiadujemy się, że środki przewidziane prawem kanonicznym mogą zostać wykorzystane dopiero w przypadku braku poprawy po rozmowie z biskupem.

Diecezja pelplińska przepraszała wcześniej ofiary przestępstw seksualnych

"Pragniemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc skrzywdzonym oraz zapobiec takim tragediom w przyszłości" - głosi deklaracja zawarta w preambule dokumentu. W diecezji pelplińskiej już wcześniej dochodziło bowiem do przypadków przestępstw wobec osób małoletnich. W roku 2020 diecezja musiała wystosować oficjalne przeprosiny do mężczyzny, który padł ofiarą molestowania w latach 80. O sprawie opowiadał w swoim filmie "Tylko nie mów nikomu" Tomasz Sekielski.

Jak podawał portal Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), w diecezji pelplińskiej w okresie między 1992 rokiem a 2018 rokiem toczyło się łącznie 12 postępowań dotyczących oskarżeń duchownych o molestowanie seksualne. Rzecznik diecezji zapewniał jednak, że "w diecezji pelplińskiej nie ma tolerancji dla osób, które krzywdzą dzieci, a zwłaszcza dokonują wobec nich przestępstw na tle seksualnym".