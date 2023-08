Piątek (18 sierpnia) będzie pogodny jedynie na Podlasiu. W pozostałej części kraju przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą pojawić się na terenie całej Polski, za wyjątkiem województw podlaskiego i lubelskiego. W ich trakcie może spaść od 20 do 35 mm opadów deszczu. Niewykluczony jest również wiatr wiejący z prędkością do 80 km/h. Alert obowiązuje od godziny od 13 do 22.

Jaka pogoda w sobotę? Synoptycy ostrzegają przed upałem i przelotnymi burzami

W sobotę sytuacja na niebie ulegnie nieznacznemu uspokojeniu. Według przewidywań TVN Meteo zasięg przelotnych opadów deszczu oraz burz ograniczy się do Małopolski, wschodniego Mazowsza, Lubelszczyzny, Ziemi Świętokrzyskiej, Podlasia, Podkarpacia oraz Pomorza.

Na termometrach zobaczymy od 30 st. C w nadmorskich regionach, przez 32 st. C na wschodzie oraz 33 st. C na zachodzie i południu, po aż 34 st. C w centrum. Przez cały weekend doświadczymy również tropikalnych nocy, podczas których temperatura utrzyma się na poziomie ,co najmniej 15 st. C.

Niedziela punktem kulminacyjnym upałów. Od poniedziałku nieznaczne ochłodzenie

Drugi dzień weekendu zapowiada się znacznie bardziej słonecznie. W niedzielę pełne słońce utrzyma się na zachodzie i w centrum Polski. W pozostałej części kraju możemy doświadczyć przelotnych burz i słabych opadów deszczu. Będzie to również szczytowy moment dla upałów, przez co w wielu miejscach może się on dawać mocno we znaki, w szczególności mieszkańcom dużych miast.

Najchłodniej będzie na pomorzu - 27 st. C. Mieszkańcy wschodnich rejonów z termometrów odczytają maksymalnie 33 st. C, podczas gdy na zachodzie, południu i w centralnej Polsce temperatura może sięgnąć maksymalnie 34 st. C. Od poniedziałku na mapach pogodowych można zauważyć drobną tendencję spadkową, w szczególności na północy kraju. Przez krótki okres w tej części Polski spodziewana temperatura to 23 st. C.