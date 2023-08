Tragiczny wypadek na Mazowszu. Mężczyzna wpadł do kanału samochodowego

Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci mężczyzny, który wpadł do kanału samochodowego. Do tragedii doszło w czwartek po południu we wsi Chrosna w woj. mazowieckim.

3 Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl