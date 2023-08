Upały trwają w całej Polsce. Czy podobna pogoda będzie w piątek 18 sierpnia? Synoptycy z IMGW prognozują alerty dla całej Polski. Pogoda może zaskoczyć mieszkańców wielu regionów z powodu wysokiej temperatury i burz z gradem.

Pogoda na piątek. IMGW zapowiada alerty dla całej Polski. Powodem upały i burze z gradem

Synoptycy z IMGW poinformowali, że w piątek 18 sierpnia Polska będzie zmagać się z upałami i burzami, ale od zachodu temperatura może stopniowo spadać. Termometry wskażą maksymalnie od 24 stopni na Pojezierzu Pomorskim do 31 stopni lokalnie na Mazurach. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie do 24-28 stopni.



IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które będą obowiązywały od godziny 7:30 w piątek, aż do 7:30 w sobotę. Zagrożone tym zjawiskiem atmosferycznym są województwa:

pomorskie,

zachodniopomorskie,

lubuskie,

łódzkie,

dolnośląskie,

małopolskie,

opolskie,

wielkopolskie,

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podkarpackie,

świętokrzyskie,

śląskie,

mazowieckie,

podlaskie z wyjątkiem centralnych powiatów,

lubelskie z wyjątkiem zachodnich powiatów.

Pogoda na dziś. Wysoka temperatura i gwałtowne burze. Kiedy koniec upałów?

Synoptycy zapowiedzieli także alerty drugiego stopnia przed upałem, który także będzie trwał od piątku do soboty. Na wysoką temperaturę muszą uważać mieszkańcy województwa:

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego,

małopolskiego.

Pogoda na weekend. Synoptycy z IMGW zapowiadają zachmurzenie i opady

Weekend zapowiada się umiarkowanie pochmurnie, okresami chmury mogą całkowicie przysłonić niebo. Temu zjawisku będą towarzyszyć przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Wysokość opadów podczas burz wyniesie od 20 mm do 30 mm. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 25 do 33 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem termometry wskażą od 20 do 24 stopni. Synoptycy z IMGW wskazują, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, natomiast podczas burz może osiągnąć w porywach do 70 km/h. W nocy temperatura wyniesie od 13 do 21 stopni.