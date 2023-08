Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach (woj. śląskie, powiat tarnogórski) poinformowała o przyczynie zgonu 18-latki ze Bytomia. - Wstępne ustalenia sekcji zwłok wskazują na taką przyczynę zgonu, jak zakładaliśmy, czyli uduszenie. (...) Jest zlecony szereg badań - toksykologicznych, histopatologicznych, a także fonoskopijnych - powiedziała prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach Anna Szymocha-Żak w rozmowie z PAP. Ponadto śledczy ujawnili nowe szczegóły śledztwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Katowice. 39-latek zabił partnerkę podczas randki. Potem zadzwonił po pomoc na policję

Nowe informacje w sprawie zabójstwa kobiety z Radzionkowa. Do zbrodni mógł nakłonić "wewnętrzny głos"

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 19-latek z Radzionkowa poznał 18-latkę z Bytomia kilka godzin przed jej śmiercią podczas podróży autobusem, którym dojechali do Tarnowskich Gór. Później udali się do Radzionkowa, a konkretnie do mieszkania przy ul. Kużaja, które wynajmował mężczyzna.

Zabójstwo kobiety w Radzionkowie. Nieoficjalnie: Ofiarą jest 18-latka

Obecnie trwa ustalanie, czy to podejrzany poinformował telefonicznie o zbrodni na krótko po zabójstwie 18-latki. W ramach badań fonoskopijnych wykonywana jest analiza identyfikacyjna głosów i autentyczności nagrań. Śledczy poinformowali również, że ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzanego do zbrodni miał skłonić "wewnętrzny głos", ale zaznaczają, że trudno jest tu mówić o motywie. Prokuratura zleci badania psychiatryczne mężczyzny w celu ustalenia jego poczytalności, a to zaważy, czy może on odpowiadać karnie za zarzucany mu czyn.



19-latek został w poniedziałek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Morderstwo w Radzionkowie. Mężczyzna powiadomił służby, że zabił kobietę

Zabójstwo w Radzionkowie. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i przyznał się do zbrodni

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w sobotę 12 sierpnia po godzinie 16:00 mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i przyznał się do uduszenia kobiety w Radzionkowie. Ponadto zapowiedział, że zamierza targnąć się na własne życie.



Policja znalazła pod wskazanym adresem zwłoki 18-latki z Bytomia, które były zawinięte w folię i spryskane pianą. Na miejscu nie było jednak mężczyzny, który przyznał się do zbrodni. W niedzielę rano policja poinformowała Polską Agencję Prasową, że zatrzymano młodego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo.